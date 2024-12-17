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        'Eren, annesi geleceği zaman kahvaltı ısmarlamak için özellikle taksiye çıkardı' (2)

        YURTDIŞINA KAÇMA PLANI YAPMIŞTaksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi Eren Peker'in (20), trafikte 'yol verme' kavgasında öldürülmesiyle ilgili cinayet şüphelisi Muzaffer T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:50 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:55
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        'Eren, annesi geleceği zaman kahvaltı ısmarlamak için özellikle taksiye çıkardı' (2)
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        YURTDIŞINA KAÇMA PLANI YAPMIŞ

        Taksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi Eren Peker’in (20), trafikte ‘yol verme’ kavgasında öldürülmesiyle ilgili cinayet şüphelisi Muzaffer T.'nin (27) kaçmasına yardımcı olduğu öne sürülen arkadaşı Mikail K. de (19) soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Muzaffer T.'nin olayın ardından yurt dışına kaçma planları yaptığı ancak kaçamadan yakalandığı öğrenildi. 'Kasten yaralama', 'Tehdit ve hareket' gibi 12 suçtan kaydı bulunan Muzaffer T.'nin en son geçen mart ayında alkollü araç kullanırken, 'Dur' ihtarına uymayıp takip sırasında bir polis ekibinin aracına çarptığı ve yakalandıktan sonra da tutuklandığı ortaya çıktı. Bir süre tutuklu kaldıktan sonra da 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kamu malına zarar verme', 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından toplamda 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açıldığı ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenildi.

        Muzaffer T., sürücü arkadaşı Muammer B. (34) ve kaçmalarına yardımcı olan Dilek K. (36) ve Mikail K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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