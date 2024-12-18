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        Öldürülen Eren'in üniversitede yaptığı kalemlik ve kitaplık ailesine teslim edilecek

        KONYA'da harçlığını çıkarabilmek için hafta sonları taksicilik yapan ve trafikte 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürülen Eren Peker'den (20) geriye, üniversitede uygulamalı derste yaptığı kitaplık ve kalemlik kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:36 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:40
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        Öldürülen Eren'in üniversitede yaptığı kalemlik ve kitaplık ailesine teslim edilecek
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        KONYA'da harçlığını çıkarabilmek için hafta sonları taksicilik yapan ve trafikte ‘yol verme’ kavgasında bıçaklanarak öldürülen Eren Peker’den (20) geriye, üniversitede uygulamalı derste yaptığı kitaplık ve kalemlik kaldı. Eren’in el emeği ürünleri ailesine teslim edilecek. Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Muslu, “Eren uygulamalı derste en son bu kitaplığı ve kalemliği yapmıştı. Dönem sonu notundan sonra götürürsünüz demiştik ama nasip olmadı. Ailesine bunları ulaştırıp, Eren’in son yaptığı ürünler diye kendisinden hatıra kalmasını istiyoruz” dedi.

        Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Eren Peker, geçen pazar günü yönetimindeki 42 TT 898 plakalı takside 'yol verme' nedeniyle tartıştığı Muzaffer Tekelioğlu (27) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2’nci sınıf öğrencileri, Eren ile birlikte son derse girdikleri atölyede bir araya geldi.

        Sınıf arkadaşlarından Osman Koyuncu, “Eren’in hiçbir kötülüğünü görmedim. Maddi yönlerden sıkıntısı olduğunu bilmiyorduk. Bilseydik elimizden geleni yapardık. Eren’in bu şekilde öldüğünü duyunca inanamadık. Öğrenci arkadaşımız, çalışmak mecburiyetinde kalıyordu. Hangi öğrenci sabaha kadar taksi sürmek ister ki? Kimseye yük olmadan geçimini sağlamak istiyordu. Derslerini de aksatmazdı. Sadece taksi değil, akrabalarının mobilya atölyesinde de çalışıyordu” dedi.

        Yalçın Tursun da “Daha geçen hafta burada atölye dersimiz vardı. Birlikte gülüp, eğleniyorduk. Sabah uyandığımda ölüm haberini görünce inanamadım. Bazen harçlığını çıkarmak için taksicilik yapıyordu. Umarım suçlular gereken cezayı alır” diye konuştu.

        Öğrencilerden Yasin Akar ise “Eren’le bu atölyede yaptığımız modeller var. Bu sabah derse geldiğimizde onları gördük ve üzüldük. Güler yüzlü arkadaşlarına iyi davranan biriydi” dedi.

        ‘HAYATININ BAHARINDA KAYBETTİK’

        Eren Peker’in hocalarından Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Muslu, “1,5 yıldır derslerine girdiğimiz bir arkadaşımızdı. Duyduğumuzda çok üzüldük. Eren çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Boş zamanlarını da değerlendirirdi. Önce ücret karşılığında mobilya montajına giderdi. Sonra da taksi durağında, bazı şoförler olmayınca onların yerine çalışırdı. Umarım suçlular hak ettiği cezayı alır. Orada, burada gezmeyip, ekmek parası kazanan 20 yaşında hayatının baharında bir arkadaşımızı kaybettik” diye konuştu.

        ‘AİLESİNE EREN’DEN HATIRA KALMASINI İSTİYORUZ’

        Uygulamalı mobilya dersinde Eren’in yaptığı kitaplık ve kalemliği ailesine ulaştıracaklarını söyleyen Dr. Muslu, “Eren geçtiğimiz hafta burada atölye dersi vardı. Eren de burada bir kitaplık ve kalemlik yaptı. Yaptığı ürün de burada duruyor. Öğrencilerimizi yaptığı ürünleri el emeği olarak kendilerine veriyoruz hatıra olsun diye. Dönem sonu notundan sonra götürürsünüz, demiştik ama nasip olmadı. Ailesine bunları ulaştırıp, Eren’in son yaptığı ürünler diye kendisinden hatıra kalmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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