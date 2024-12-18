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        Polise bıçak çeken saldırgan, bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi

        KONYA'da kapalı olan marketin kapısını tekmeyle kırıp 2 maden suyu alan, önce kendisine engel olmak isteyen çalışana, ardından da gelen polis ekiplerine bıçakla saldırmak isteyen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:49 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:55
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        Polise bıçak çeken saldırgan, bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi
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        KONYA’da kapalı olan marketin kapısını tekmeyle kırıp 2 maden suyu alan, önce kendisine engel olmak isteyen çalışana, ardından da gelen polis ekiplerine bıçakla saldırmak isteyen M.A.B. (20), bacaklarından vurularak yakaladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 06.30 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu’ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yürüyerek akaryakıt istasyonuna gelen M.A.B., kapalı olan marketin kapısını tekmeleyip kırarak içeri girdi, dolaptan 2 şişe maden suyu aldı. Yan taraftaki akaryakıt bölümünde gürültüyü duyan bir çalışan, marketin yanına gittiğinde dışarı çıkmaya çalışan şüpheli ile karşılaştı. M.A.B., yangındaki bıçağı çekip, kendisine engel olmak isteyen çalışanın üzerine yürüdü. İstasyon çalışanı kaçarak uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        UYARI ATIŞINI RAĞMEN TESLİM OLMAYINCA BACAKLARINDAN VURULDU

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. M.A.B., polis ekiplerine de bıçakla saldırmak istedi. Bunun üzerine polis, tabancayla havaya uyarı atışı yaptı. Ancak M.A.B., saldırı girişimini sürdürünce bacağından vuruldu. M.A.B., tekrar saldırmak isteyince polis bu kez de diğer bacağından vurdu.

        Kullandığı uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen M.A.B., çağrılan ambulansa Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. M.A.B.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

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        Galeri
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