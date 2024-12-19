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        Bakan Kurum: 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından yapılan konutlarla ilgili yaptığı açıklamada "Dünyaya parmak ısırtan bu çabamız, çok daha büyük bir hızla devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 21:08 Güncelleme: 19.12.2024 - 21:15
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        Bakan Kurum: 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak
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        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından yapılan konutlarla ilgili yaptığı açıklamada “Dünyaya parmak ısırtan bu çabamız, çok daha büyük bir hızla devam ediyor. Şu ana kadar 155 bin konutumuzu alnımızın akıyla teslim ettik. İnşallah 10 gün sonra da 200 bininci yuvamızın anahtarlarını kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve inşallah, 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız.” dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi 70’inci Yıl Gala Programına katıldı. Bakan Kurum, odanın en eski üyelerine plaket verdi. Programa, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici ve merkez ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

        '10 GÜN SONRA 200 BİNİNCİ YUVAMIZIN ANAHTARINI TESLİM EDECEĞİZ'

        Deprem, sel felaketleri ve yangınların ardından bölgelerde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "En son milletimizi yasa boğan asrın felaketini yaşadık. Orada da mühendis kardeşlerimizle sahada omuz omuza koştuk. Dünyaya parmak ısırtan bu çabamız, çok daha büyük bir hızla devam ediyor. Şu ana kadar 155 bin konutumuzu alnımızın akıyla teslim ettik.10 gün sonra da inşallah 200 bininci yuvamızın anahtarlarını kardeşlerimize teslim edeceğiz. İnşallah, 2025 yılının sonunda orada 11 ilimizde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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