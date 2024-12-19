Bakan Kurum: 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından yapılan konutlarla ilgili yaptığı açıklamada “Dünyaya parmak ısırtan bu çabamız, çok daha büyük bir hızla devam ediyor. Şu ana kadar 155 bin konutumuzu alnımızın akıyla teslim ettik. İnşallah 10 gün sonra da 200 bininci yuvamızın anahtarlarını kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve inşallah, 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi 70’inci Yıl Gala Programına katıldı. Bakan Kurum, odanın en eski üyelerine plaket verdi. Programa, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici ve merkez ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.