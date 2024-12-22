Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Borç meselesi yüzünden dünürünü öldürdü

        KONYA'da Muhammed Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 17:38 Güncelleme: 22.12.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borç meselesi yüzünden dünürünü öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da Muhammed Ş. (61), borç meselesi nedeniyle dünürü Süleyman Kıyak'ı (40) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Adana-Karaman çevre yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Muhammed Ş., borç meselesi nedeniyle tartıştığı dünürü Süleyman Kıyak'a, tabancayla 2 el ateş edip göğsünden yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Kıyak, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammed Ş. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Aşkın ilk fotoğrafı
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"

        Benzer Haberler

        Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Arıkan, Saadet Partisi Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
        Arıkan, Saadet Partisi Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
        SP Genel Başkanı Arıkan; Hiçbir zaman Esadcı olmadık
        SP Genel Başkanı Arıkan; Hiçbir zaman Esadcı olmadık
        Büyükbaş hayvan kemiğinden tavuk yemi için ham madde üretiliyor
        Büyükbaş hayvan kemiğinden tavuk yemi için ham madde üretiliyor
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Konya'da husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Konya'da husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı