Borç meselesi yüzünden dünürünü öldürdü

Olay, saat 14.00 sıralarında Adana-Karaman çevre yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Muhammed Ş., borç meselesi nedeniyle tartıştığı dünürü Süleyman Kıyak'a, tabancayla 2 el ateş edip göğsünden yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Kıyak, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammed Ş. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

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