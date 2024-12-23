Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü sisle kaplandı

TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, sisle kaplandı. Nilüfer çiçekleri ile eşsiz manzara sunan gölün sisle birleşmesi, güzel görüntüler oluşturdu.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında Anamas ve Sultan dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde ayrıca 3 plaj yer alıyor. Gölün kuzeybatı kesiminde, 8 bin metrekarelik alanda nilüfer çiçekleri yetişiyor. Doğaseverlerin ilgi odağı alan göl, kış mevsimlerinde de farklı güzelliğe bürünüyor. Havadan çekilen görüntülerle, gölün sisle kaplı olan anlara ait eşsiz güzelliği objektiflere yansıdı.