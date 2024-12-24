Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Eşini 30 bıçak darbesiyle öldürüp cesediyle polis merkezine giden sanığa indirimli 17,5 yıl hapis

        KONYA'da boşanma davası açtığı eşi Elif Durmaz'ı (30) 30 bıçak darbesiyle öldürüp, cesediyle polis merkezine giden Bekir Durmaz (53), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 17:37 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini 30 bıçak darbesiyle öldürüp cesediyle polis merkezine giden sanığa indirimli 17,5 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da boşanma davası açtığı eşi Elif Durmaz'ı (30) 30 bıçak darbesiyle öldürüp, cesediyle polis merkezine giden Bekir Durmaz (53), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 21 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında Süleyman Çelebi Mahallesi İsmail Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Çiftçi Bekir Durmaz, çocuklarına alışveriş yapmak için ikna ettiği boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi Elif Durmaz'ı, otomobilde arka koltukta oturan zihinsel engelli oğlu Ö.F.D.'nin (11) gözleri önünde vücudunun 30 yerinden bıçakladı. Ardından polis merkezine gelip, otomobilin içindeki eşini bıçakladığını söyleyerek sağlık ekibi çağrılmasını istedi. Ekipler yaptığı kontrolde Elif Durmaz'ın öldüğünü belirledi. Durmaz'ın cenazesi, otopsinin ardından Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Gözaltına alınan Bekir Durmaz da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Elif Durmaz'ın 4'ü öldürücü olmak üzere 30 bıçak darbesiyle öldüğü anlatıldı. Bekir Durmaz'ın ifadesinde, Elif Durmaz'ın kendisine karşı aksi ispat edilemeyen şekilde, "Ben senin eşin değilim. Bu gece bu evde kalmayacağım. Sen bana 3 kez 'Boş ol' dedin. Ben başkasını seviyorum" dediğine yer verilen iddianamede, sanık hakkında 'Haksız tahrik altında eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        2’NCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

        Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bekir Durmaz, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Son sözü sorulan Bekir Durmaz, pişman olduğunu belirterek, ''Olay nedeniyle çok pişmanım. Pişmanlığımın 3 nedeni var. Birincisi Allah’ın verdiği bir canı aldım. İkincisi çocuklarımı, annesiz ve babasız bıraktım. Üçüncüsü ise çok sevdiğim bir insandı. Yüce adalete güveniyorum” dedi.

        'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

        Mahkeme heyeti, Durmaz'ı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirilerek, ceza 21 yıla düşürüldü. Heyet, 'sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve verilecek cezanın fail üzerinde olumlu etki yapacağı hususunda olumlu kanaat hasıl olduğunu' belirterek, 'iyi hal' indirimi uygulayarak 17,5 yıl hapis cezasına karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        E-5'i ringe çevirdiler!
        E-5'i ringe çevirdiler!
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi
        Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi
        Kot düşüyor
        Kot düşüyor
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları

        Benzer Haberler

        Konya'da karısını bıçakla öldüren sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi
        Konya'da karısını bıçakla öldüren sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi
        Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne Avrupa'dan ödül
        Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne Avrupa'dan ödül
        Konya Bilim Merkezine 351 bin ziyaretçi
        Konya Bilim Merkezine 351 bin ziyaretçi
        Beyşehir'de ekoturizmin kalbi Keldağ'da atacak
        Beyşehir'de ekoturizmin kalbi Keldağ'da atacak
        Derebucak'ta sarp kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
        Derebucak'ta sarp kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
        Beyşehir'de "En iyi narkotik polisi, anne konulu" seminer düzenlendi
        Beyşehir'de "En iyi narkotik polisi, anne konulu" seminer düzenlendi