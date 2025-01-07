Otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Kaza, saat 16.40 sıralarında Seydişehir- Antalya kara yolu Muradiye kavşağı yakınında meydana geldi. Mustafa Doğan (52) yönetimindeki 70 ABZ 876 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü Mustafa Doğan, eşi Nazmiye Doğan (49) ve yengesi Kezban Doğan (55) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan 3 yaralı, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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