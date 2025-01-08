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        Bıçakla peşine düştüğü eşi pencereden atlamıştı; ifadesi ortaya çıktı

        KONYA'da tartıştığı eşi Canan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:34 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:40
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        Bıçakla peşine düştüğü eşi pencereden atlamıştı; ifadesi ortaya çıktı
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        KONYA'da tartıştığı eşi Canan S.'nin (41) peşine bıçakla düşüp, sığındığı eve girmeye çalışan, bu sırada panikleyen kadının pencereden atlamasına neden olan Ahmet S.'nin (46) ifadesi ortaya çıktı. Ahmet S., "Eşim, tanımadığım birinden para almıştı. Kıskançlık krizi sonucu tartışıp, peşinden gittim" dedi.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Değirmenci Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet S. ile eşi Canan S. evlerinde tartıştı. Tartışmanın ardından evi terk eden Canan S., yakındaki teyzesinin evine sığındı. Elinde bıçakla eşinin peşine düşen Ahmet S., içeri alınmayınca kapıyı kırmaya çalıştı. Bu sırada Canan S., panik ve korkuyla 2'nci kattaki evin penceresinden atladı. Yaralanan kadın acı içerisinde yardım çığlıkları atarken, Ahmet S. çevredekilerin tepkisiyle kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Canan S., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Canan S., ilk müdahalesinin ardından Konya'ya başka bir hastaneye sevk edildi.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Polis, kaçan Ahmet S.'yi kısa sürede yakaladı. Ahmet S., ilk ifadesinde, "Eşim, tanımadığım birinden para almıştı. Kıskançlık krizi sonucu tartışıp, peşinden gittim" dedi. Ahmet S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Canan S.'nin sığındığı teyzesinin evinde bulunanların da ilk ifadelerinde; Ahmet S.'nin, Canan S.'ye yönelik küfür ve hareket edip, öldürmekle tehdit ederek eve girmeye çalıştıklarını söylediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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