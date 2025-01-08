Özgür Özel: Milletin gözüne değil, bakanın sözüne bakıyorsunuz (2)

'KONYABÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ KAZANACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cihanbeyli ilçesinden sonra Ereğli ilçesine geçti. Ereğli Belediyesi’nin Kent Lokantası’nın açılışına katılan Özel, kalabalığa seslendi. Ereğli Belediyesi tarafından Belkaya Camisi'nin ibadete açıldığını belirten Özel, "6 Şubat depreminde zarar gören ve ibadete kapanan Belkaya Camisi söz verildiği gibi onarıldı, güçlendirmesi yapıldı ve ibadete açıldı. Yine kulaklarınız çınlasın, Sayın Erdoğan. Seçimden önce, 'Beka sorunu olur. CHP kazanırsa beka sorunu olacak, bayrağı indirecekler, vatanı böldürecekler, ezanı dindirecekler' diyen Erdoğan, ezan dinmişti, belediye başkanımız camiyi onardı, ezan okunuyor, ibadet ediliyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ni herkes senden dinlemiyor. Millet gözüyle görüyor'' dedi.

Özel, Konya'da CH'P'li bir ilçe belediyesinin olduğunu son seçimlerde buna 4 ilçe belediyesinin daha eklendiğini belirterek, ''2029 yılında yapılacak yerel seçimlerde Konya Büyükşehir Belediyesi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kazanacağız. Buna yürekten inanıyoruz" dedi.

'KİMYASINI BOZUYOR'

Geçen ay Bilecik'te 72'nci Kent Lokantası’nı açtıklarını ifade eden Özel, ''Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi hizmetleri, hızla yaygınlaştırması, bu hizmetlerin yoğun destek görmesi, milletin memnuniyet anketlerinde CHP'li belediyelere rıza göstermesi, daha büyük destek vermesi, bugün seçim olsa sorularında Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti olarak ifade etmesi, Sayın Erdoğan'ın kimyasını bozuyor. O yüzden ne söylediği sözü biliyor ne yapacağını biliyor. Gerçekten şaşırmış durumda" diye konuştu.