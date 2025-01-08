Özgür Özel: Milletin gözüne değil, bakanın sözüne bakıyorsunuz (2)
'KONYABÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ KAZANACAĞIZ'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cihanbeyli ilçesinden sonra Ereğli ilçesine geçti.
'KONYABÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ KAZANACAĞIZ'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cihanbeyli ilçesinden sonra Ereğli ilçesine geçti. Ereğli Belediyesi’nin Kent Lokantası’nın açılışına katılan Özel, kalabalığa seslendi. Ereğli Belediyesi tarafından Belkaya Camisi'nin ibadete açıldığını belirten Özel, "6 Şubat depreminde zarar gören ve ibadete kapanan Belkaya Camisi söz verildiği gibi onarıldı, güçlendirmesi yapıldı ve ibadete açıldı. Yine kulaklarınız çınlasın, Sayın Erdoğan. Seçimden önce, 'Beka sorunu olur. CHP kazanırsa beka sorunu olacak, bayrağı indirecekler, vatanı böldürecekler, ezanı dindirecekler' diyen Erdoğan, ezan dinmişti, belediye başkanımız camiyi onardı, ezan okunuyor, ibadet ediliyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ni herkes senden dinlemiyor. Millet gözüyle görüyor'' dedi.
Özel, Konya'da CH'P'li bir ilçe belediyesinin olduğunu son seçimlerde buna 4 ilçe belediyesinin daha eklendiğini belirterek, ''2029 yılında yapılacak yerel seçimlerde Konya Büyükşehir Belediyesi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kazanacağız. Buna yürekten inanıyoruz" dedi.
'KİMYASINI BOZUYOR'
Geçen ay Bilecik'te 72'nci Kent Lokantası’nı açtıklarını ifade eden Özel, ''Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi hizmetleri, hızla yaygınlaştırması, bu hizmetlerin yoğun destek görmesi, milletin memnuniyet anketlerinde CHP'li belediyelere rıza göstermesi, daha büyük destek vermesi, bugün seçim olsa sorularında Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti olarak ifade etmesi, Sayın Erdoğan'ın kimyasını bozuyor. O yüzden ne söylediği sözü biliyor ne yapacağını biliyor. Gerçekten şaşırmış durumda" diye konuştu.
'KAYBETTİĞİ OYU, 4,5 MİLYON SURİYELİ SEÇMEN YARATARAK GİDERMEYE ÇALIŞIYOR'
Suriyelilerin bir takvim içinde ülkelerine dönmeleri gerektiğini ifade eden Özel, şunları söyledi:
''Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman, sığınmacı düşmanı olmadı. Ama sığınmacı yaratan politikaların düşmanı oldu. Sığınmacı yaratan siyasete ve siyasetçilere itiraz etti. Komşunun iç savaşını kışkırtın, 13 sene oradaki istikrarsızlığa katkı sağlayıp, 200 milyar dolar kaybedip 283 şehit verip bir de üstüne orada 4,5 milyon Suriyeliyi Türkiye'ye getiren Erdoğan'ı eleştirip şunu söyledim. Esad rejimi artık bitti. Geçici sığınmacı statüsünün hukuki altyapısı kalmadı. Elbette bugün zorla değil ama bir takvim içinde, hızla ve hep birlikte gitmelerinin hazırlığı yapılmalıdır. Çıkmış, diyor ki, 'Giden gider, isteyen kalır. Başımızın üstünde yerleri vardır.' Erdoğan'a şunu söylüyorum. Sayın Erdoğan, başının üstünde dediğin kişi, Ereğli'deki yoksul vatandaşın aşının üstünde. Başımın üstünde dediğin işsiz gençlerimizin işinin üstünde oturuyorlar. Bu yüzden Suriye'de asgari ve siyasi istikrarın derhal sağlanıp öyle fon derleyenden hiç utanmadan sıkılmadan '1 milyar avro vereyim, kalsınlar' deyip de yanında esas duruşta durmadan, 'Ne 1 milyar avrosu, ne gerekiyorsa vereceksiniz, bu sığınmacıları Suriye'ye göndereceğiz, yerleştireceğiz, iş yerlerini açacağız, orada olacaklar, artık Türkiye'deki misafirlik bitti' demek gerekir. Bunun yerine kalsınlar demek şudur. Sayın Erdoğan, Ereğli'nin gönlünden düştü. Konya'nın da gönlünden düşüyor. Vatandaşın bu yaptıklarıyla gözünden de düştü. Burada kaybettiği oyu, Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık vererek kendine 4,5 milyon Suriyeli seçmen yaratarak gidermeye çalışıyor. Buradan sesleniyorum. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Buna izin vermeyeceğiz. Seni de bir daha asla seçtirmeyeceğiz. Savaş bitti gitsinler.''
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