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        Kartalkaya'da yaşamını yitiren Esra, yangın sırasında babasını arayıp, 'Bizi kurtarın' demiş

        BOLU Kartalkaya'daki yangın faciasında yaşamını yitiren otelin aşçısı Esra Nazik'in (25) cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:16 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:20
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        Kartalkaya'da yaşamını yitiren Esra, yangın sırasında babasını arayıp, 'Bizi kurtarın' demiş
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        BOLU Kartalkaya’daki yangın faciasında yaşamını yitiren otelin aşçısı Esra Nazik'in (25) cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi. Esra Nazik'in yangın sırasında babası Süleyman Nazik'i arayarak, ''Yanıyoruz, bizi kurtarın'' diyerek yardım istediği belirtildi.

        Kayak merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında ölen aşçı Esra Nazik'in cenazesi, Meram ilçesindeki Ana Sultan Mezarlığı önüne getirildi. Cenazede 1'i kız 2 çocuk sahibi Süleyman ve Şerife Nazik çifti, ayakta güçlükle durabildi. Anne Şerife Nazik, ''Kuzumu yaşatamadım'' diyerek yakınlarına sarılıp ağladı. Konya Valisi İbrahim Akın, protokol üyeleri, Nazik ailesinin yakınları ve halk da cenazeye katıldı. Esra Nazik'in cenazesi kılınan namazın ardından Ana Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

        EN SON BABASIYLA GÖRÜŞMÜŞ

        Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden 2022 yılında mezun olan Esra Nazik'in, Kartalkaya'daki otele yaklaşık 1 ay önce kış sezonu için başladığı belirtildi. Nazik'in yanan otelin personel katı olan 12'nci katta, aynı yangında hayatını kaybeden garson Şevval Şahin (25) ve Eslem Uyanık (27) ile birlikte kaldıkları belirlendi.

        Nazik'in, yangın sırasında babası Süleyman Nazik'i arayıp, ''Yanıyoruz, bizi kurtarın'' diye yardım istediği ifade edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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