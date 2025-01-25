Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar için ekipler çalışma başlattı (6)

14DAİRENİN 12'Sİ BOŞ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çöken binada bulunan 14 daireden 12'sinin boş olduğuna dair bilgi aldıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Altay mesajında “Çöken binada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bina kentsel dönüşüm kapsamında değil, iskan ruhsatı olan bir bina. Bina ile ilgili resmi kurumlara yapılan bir şikayet veya başvuru yok. Görgü tanıklarının ifadesi ve tespitlerimize göre 14 dairenin 12'sinin boş olduğunu düşünüyoruz.” dedi.