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        Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazdan 3 kişi kurtarıldı, 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor (10)

        BAKANYERLİKAYA: DİĞER 2 CANA DA ULAŞMAK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, enkaz altından 3'üncü kişinin de kurtarılmasının ardından basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 03:42 Güncelleme: 25.01.2025 - 03:45
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        Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazdan 3 kişi kurtarıldı, 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor (10)
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        BAKANYERLİKAYA: DİĞER 2 CANA DA ULAŞMAK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, enkaz altından 3'üncü kişinin de kurtarılmasının ardından basın açıklaması yaptı. Diğer 2 kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Yerlikaya, “Arama kurtarma, az önce biliyorsunuz ambulansımızla hastanemize bir can daha götürdük. Şu an bilinci açık. Arkadaşlarımız ilk muayenesinde güzel şeyler söylediler. Çok mutluyuz. Diğer 2 cana ulaşmak içinde şu anda yoğun gayret gösteriyoruz, durmuyoruz. Onları dolaşıncaya kadar da durmayacağız.” dedi.

        Enkaz altında kalan 5 kişinin de Suriye uyruklu olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, “Dua edelim. Bakın bu vakitte siz de biz de, sabırla arama kurtarmadaki arkadaşlarımızın güzel haber vermesi için bekliyoruz. 3 can kurtuldu. İyi haberleri az önce kıymetli hocam da verdi. Diğerlerine de ulaşalım, sabahleyin hep birlikte son değerlendirmemizi yaparız.” diye konuştu.

        ‘SOBA YANGINI ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR’

        Binanın sobalı olması nedeniyle enkaz altında sobadan kaynaklı tutuşmanın arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırdığını ifade eden Yerlikaya, “Tabanında olduğu yerde bir tutuşma var. Tabii üzerinde de enkaz olduğu için oraya su da erişemiyor. Dolayısıyla alt alttan ağır ağır yanıyor ve çalışma koşullarında zorlaştırıyor. Biz burada nefes almakta zorlanıyoruz. Bakın orada arama kurtarmadaki görevli arkadaşlarımız, nasıl büyük bir fedakarlıkla durmadan, duraksamadan çalıştığını görüyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız. Yerlerini tahmin ediyorlar şu anda. Bunu detaylandırmak ve nereye odaklanmaları gerektiğiyle ilgili şu arama kurtarma köpekleriyle ilgili bir gelişme bekliyoruz.” dedi.

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da enkaz altından ilk kurtarılan 2 kişinin genel sağlık durumunun iyi ve şuurlarının açık olduğunu, tahlil ve tetkiklerinin de devam ettiğini söyledi.

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