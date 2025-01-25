Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazında 2 kişi aranıyor; 4 gözaltı

KONYA'da çöken 4 katlı binan enkazı altında kalan Suriye uyruklu aynı aileden 5 kişiden 3'ü sağ kurtarıldı. Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa'nın kurtarılması için çalışmalar aralıksız sürerken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında 7 dükkan ve 14 daireden oluşan zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartmanı’ndan sesler gelmeye başladı. Binada oturanlardan bazıları, kapı zillerine basarak içeridekileri uyardı. Bazı kişiler dışarı çıkarken, bina kısa süre sonra yerle bir oldu. Çökme anı cep telefonu ile görüntülenirken, son anda kurtulan 2 kişi, kendi ailesinden 5 kişinin enkaz altında kaldığını belirtti.

İhbar üzerine adrese İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma 112 Acil, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'lardan toplam 962 personel ve 216 araç sevk edildi. Oluşturulan kriz merkezinin yaptığı tespit sonucu binada 79 kişinin ikamet ettiği saptandı. Binada kalanlara tek tek telefonla ulaşıldı. Yapılan tespitlerde enkaz altında Suriye uyruklu aynı aileden Muhammed Cedan (24), Halid El Cedan (55), Ahmet Muhammed Cedan (23), Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa'nın mahsur kaldığı belirlendi.

Binanın 1992 yılında inşaat, 1994 yılında da iskan ruhsatı aldığı, bulunduğu mahallenin kentsel dönüşüm kapsamında olduğu ancak bina sakinleri ile aynı caddedeki bazı evlerin kentsel dönüşümü kabul etmedikleri belirlendi. Bu sırada Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 başsavcı vekili olmak üzere 4 savcı görevlendirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enkaz alanına gelip incelemelerdi bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yine enkaz alanına gelip, çalışmaları yakından takip etti.

5 SAAT SONRA KURTARILDI

Ekiplerin zamana karşı yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. Yaklaşık 5 saat sonra Muhammed Cedan ve Halid El Cedan sağ kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan 2 kişi ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Binadan son anda kurtulan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Fati Tunç (47) ve Ali El Hüseyin (20) ile kurtarma çalışması sırasında yaralanan itfaiye eri Sefa İşlek (24) aynı hastanedeki müdahalelerinin ardından taburcu oldu.