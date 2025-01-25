Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazında 2 kişi aranıyor; 4 gözaltı
KONYA'da çöken 4 katlı binan enkazı altında kalan Suriye uyruklu aynı aileden 5 kişiden 3'ü sağ kurtarıldı.
KONYA'da çöken 4 katlı binan enkazı altında kalan Suriye uyruklu aynı aileden 5 kişiden 3'ü sağ kurtarıldı. Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa'nın kurtarılması için çalışmalar aralıksız sürerken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında 7 dükkan ve 14 daireden oluşan zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartmanı’ndan sesler gelmeye başladı. Binada oturanlardan bazıları, kapı zillerine basarak içeridekileri uyardı. Bazı kişiler dışarı çıkarken, bina kısa süre sonra yerle bir oldu. Çökme anı cep telefonu ile görüntülenirken, son anda kurtulan 2 kişi, kendi ailesinden 5 kişinin enkaz altında kaldığını belirtti.
İhbar üzerine adrese İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma 112 Acil, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'lardan toplam 962 personel ve 216 araç sevk edildi. Oluşturulan kriz merkezinin yaptığı tespit sonucu binada 79 kişinin ikamet ettiği saptandı. Binada kalanlara tek tek telefonla ulaşıldı. Yapılan tespitlerde enkaz altında Suriye uyruklu aynı aileden Muhammed Cedan (24), Halid El Cedan (55), Ahmet Muhammed Cedan (23), Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa'nın mahsur kaldığı belirlendi.
Binanın 1992 yılında inşaat, 1994 yılında da iskan ruhsatı aldığı, bulunduğu mahallenin kentsel dönüşüm kapsamında olduğu ancak bina sakinleri ile aynı caddedeki bazı evlerin kentsel dönüşümü kabul etmedikleri belirlendi. Bu sırada Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 başsavcı vekili olmak üzere 4 savcı görevlendirildi.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enkaz alanına gelip incelemelerdi bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yine enkaz alanına gelip, çalışmaları yakından takip etti.
5 SAAT SONRA KURTARILDI
Ekiplerin zamana karşı yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. Yaklaşık 5 saat sonra Muhammed Cedan ve Halid El Cedan sağ kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan 2 kişi ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Binadan son anda kurtulan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Fati Tunç (47) ve Ali El Hüseyin (20) ile kurtarma çalışması sırasında yaralanan itfaiye eri Sefa İşlek (24) aynı hastanedeki müdahalelerinin ardından taburcu oldu.
‘AFAD GÖREVLİSİNE ‘HOŞGELDİN ABİ’ DİYE SESLENDİ’
Ekiplerin enkaz altından 5 saat sonra sağ kurtulan Muhammed Cedan ve Halid El Cedan'a ulaştığı andaki mutlulukları ve yaptıkları sohbet kameralara yansıdı. Bu kişilerden birinin elini görüp tutan arama kurtarma ekibi, “Eli tuttum eli. Allah'ın izniyle seni çıkartacağım seni. Hiç canını sıkma tamam mı?” diyerek moral vermeye çalıştı. Ardından diğer kazazedeyi görünce de “O merhaba dostum. Maşallah. Allah'ın izniyle bendesin, sıkıntı yok” diye onu da telkin edip su verdi. Bu arada moloz yığınları arasındaki Suriyeli kazazede AFAD görevlisine sakin bir sesle, “Hoş geldin abi” diye seslendikten sonra gülümsedi. Kurtarma görevlisi su uzattığı kazazedelere fazla içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
7 SAAT SONRA 3ÜNCÜ SEVİNÇ
Arama kurtarma çalışmalarının 7'nci saatinde de Ahmet Muhammed Cedan, Muhammed Cedan ve Halid El Cedan'ın kurtulduğu yakın bir noktada bulunup, sağ olarak kurtarıldı. Konya Valiliği kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
TERMAL ÖLÇÜM CİHAZIYLA YERLERİ TESPİT EDİLİYOR
Sağ olarak kurtulan Ahmet Muhammed Cedan'ın, bulunduğu bölgenin sağ tarafında ise ağabeyi Turki Muhammed ve yengesi eşi Emine Mustafa'nın bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine ekiplerin, o bölgede termal ölçüm cihazıyla yerlerini tespit etmeye çalıştı. Bir taraftan molozlar kaldırılırken diğer taraftan da çiftin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
BALIKÇIYA AİT İŞ YERİNİN KOLAN KESTİĞİ İDDİASI
Kriz Merkezinin başkanlığını yürüten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sık sık basın mensuplarının karşısına çıkıp gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Binanın giriş katına yeni açılan balıkçıya ait iş yerinin kolon kestiği iddiasıyla ilgili Yerlikaya, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bugün kadar herhangi bir şikayet olmadığını ama soruşturmayı yürüten savcı heyetinin her türlü iddiaya araştırdığını açıkladı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ''24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemleri devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir'' denildi. Şüphelilerden 2’sinin dükkan, 2’sinin ise daire sahibi olduğu belirtildi
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