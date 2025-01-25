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        Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazında 1 kişi öldü, 1 kişi aranıyor; 4 gözaltı (2)

        1KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIKonya'da çöken 4 katlı binanın enkazı altında kalan 2 kişiden Emine Mustafa'nın 15 saat sonra, saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:31 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:35
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        Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazında 1 kişi öldü, 1 kişi aranıyor; 4 gözaltı (2)
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        1KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazı altında kalan 2 kişiden Emine Mustafa'nın 15 saat sonra, saat 11.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, enkaz altında kalan eşi Turki Muhammed'in kurtarılması için çalışmasını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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