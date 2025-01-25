Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazında 1 kişi öldü, 1 kişi aranıyor; 4 gözaltı (2)
1KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIKonya'da çöken 4 katlı binanın enkazı altında kalan 2 kişiden Emine Mustafa'nın 15 saat sonra, saat 11.
Giriş: 25.01.2025 - 11:31 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:35
1KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazı altında kalan 2 kişiden Emine Mustafa'nın 15 saat sonra, saat 11.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, enkaz altında kalan eşi Turki Muhammed'in kurtarılması için çalışmasını sürdürüyor.
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