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        Çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 5 kişinin kaldığı dairenin zili çalışmıyormuş

        KONYA'da 4 katlı binanın enkazından 3'ü sağ kurtarılan, 2'sinin ise cansız bedenine ulaşılan Suriye uyruklu 5 kişinin kaldığı dairenin zilinin çalışmadığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 13:48 Güncelleme: 27.01.2025 - 13:55
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        Çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 5 kişinin kaldığı dairenin zili çalışmıyormuş
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        KONYA’da 4 katlı binanın enkazından 3’ü sağ kurtarılan, 2’sinin ise cansız bedenine ulaşılan Suriye uyruklu 5 kişinin kaldığı dairenin zilinin çalışmadığı ortaya çıktı. Sesler gelince zemin kattaki restoranda çalışan işçilerin uyarıp, birçok kişinin tahliyesini sağladığı, kısa süre sonra da yerle bir olan binanın enkazı altından 7 saat sonra kurtarılan Ahmet Muhammed Cedan, ''Bizim zil çalışmıyordu. Zillere basılmış ama duymadık” dedi.

        Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde cuma günü saat 20.00 sıralarında, 7 dükkan, 14 daire 2 bloktan oluşan ve zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartmanı’nın alt katındaki balık restoranında duvardaki seramikler dökülmeye ve sesler gelmeye başladı. Bunun üzerine balıkçıda çalışan Ali El Hüseyin (20) ve Abrurrahman Keji (17), üst kattaki dairelerde oturanların kapı zillerine basıp, o anda evlerinde olan birçok kişinin binayı tahliye etmesini sağladı. Bina, kısa süre sonra da çöktü.

        Binanın 1'inci katında oturan ve enkaz altında kalan aynı aileden Muhammed Cedan (24) ve amcası Halid El Cedan (55) 5, kuzeni Ahmet Muhammed Cedan (23) ise 7 saat sonra sağ kurtarıldı. 7 ay önce Suriye'de evlenip Türkiye'de kalan Muhammed Cedan'ın kuzeni Turki Muhammed (22) ve eşi Emine Mustafa’nın (18) ise cesetlerine ulaşıldı. Çiftin cenazesi Suriye'nin Halep kentine gönderilip defnedildi.

        'ENKAZ ALTINDA DUA ETTİK'

        Enkaz altından sağ kurtulan evli ve 2 çocuk babası Muhammed Cedan ile amcası Halid El Cedan ve kuzeni Ahmet Muhammed Cedan dün tedavilerinin ardından taburcu oldu. Evleri yıkıldığı için akrabalarının yanında kalan Muhammed Cedan, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Enkaz altından arama kurtarma ekibinin cep telefonunu arayıp ulaşmaları sayesinde kurtulduğunu anlatan Muhammed Cedan, şunları söyledi:

        “Daha önceden binanın yıkılacağından haberimiz yoktu. Yıkılmadan önce çocuklar da çıkmıştı. Bir anda bina yıkılınca biz çıkamadık. Enkaz altında çok korktum ama dua edip, kurtarılmayı bekledim. Belki bir daha çıkamayacaktım. Telefonum yanımdaydı. Arama kurtarma ekibi, bana telefonla ulaştı. Sonra telefonun ışığını yaktım ve seslendim. Ondan bizim yerimizi tespit ettiler. Amcamla ben aynı yerdeydik ve bizi kurtardılar. Ahmet’te bizim yakınımızdaydı. Onu da kısa sürede kurtardılar” dedi.

        ‘DUYMADIK’

        Enkaz altından 7'nci saatte kurtulan Ahmet Muhammed Cedan, ''Bizim zil çalışmıyordu. Zillere basılmış ama duymadık. Enkaz altında dua ederek bekledim. Başka da yapacak bir şeyim yok. Çok şükür kurtulduk. Bizi kurtaran herkesten Allah razı olsun. Sağlık durumum da şu an çok iyi” dedi.

        Avukat olan ve Konya'da yeğenleri Muhammed Cedan ve Ahmet Muhammed Cedan ile inşaatlarda çalışan Halid El Cedan, ''Biz evdeydik. Bina bir anda yıkıldı. Muhammed ile aynı yerdeydik. Onun telefonundan ulaştılar. Sonra biz seslendik. Gelip kurtardılar. Allah'a çok şükür kurtulduk. Enkaz altında dua ederek kurtarılmayı bekledik” ifadelerini kullandı.

        ‘TELEFONLA ULAŞTILAR’

        Akrabaları Ali Cedan ise Ahmet Muhammed Cedan'ın kardeşleri Hasan ve Hüseyin Cedan'ın binadan son anda çıkıp kurtulduğunu belirterek, ''Hasan ve Hüseyin son anda çıkıp kurtulmuş, Diğer 5 kişi de içeride kalmış. Muhammed enkazın altında amcamla beraberdi. Ahmet de onları arkasında yakınlarındaydı. Arama kurtarma ekipleri bizden enkaz altında kalanların telefonu olup olmadığın sordu. Muhammed'in telefonu yanındaydı. Onun numarasını verdik. Muhammed'e telefonla ulaştılar. O telefonun ışığını yaktı, seslendi. Ondan sonra buldular. Daha sonra da Ahmet kurtuldu. Üçü de kurtulana kadar dua edip, kurtarılmayı beklemişler. Dün hastaneden çıkardık. Şu an 7-8 kişilik aile olarak diğer amcamların evinde kalıyorlar. Giyecekleri kıyafetleri bile yoktu. Biz akrabalar arasında bulup giydirdik. Eşyaları ve her şeyleri yok olup gitti. Şu an çok zor durumdalar. Kış günü hava soğuk, gidecek başka bir yerleri yok. Yeni bir ev kiralayıp, eşya alacakları durumları bile yok” diye konuştu.

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