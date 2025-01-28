Çöken binada oturan Cuma: Çaresiz kaldık

KONYA'da çöken 4 katlı binada oturan Suriye uyruklu 4 çocuk babası Cuma Kadir, "Herkes birkaç gün akrabaların yanında kalacak. Daha sonraki günlerde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yeni ev kiralayacağız ama nasıl yapacağız. Eşyalarımız, evimiz gitti. Çaresiz kaldık, şu anda mağduruz" dedi.

Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Ocak saat 20.00 sıralarında, 7 dükkan, 14 daire, 2 bloktan oluşan ve zeminle birlikte toplam 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın alt katındaki balık restoranında duvardaki seramikler dökülmeye ve sesler gelmeye başladı. Bunun üzerine balıkçıda çalışan Ali El Hüseyin (20) ve Abrurrahman Keji (17), üst kattaki dairelerde oturanların kapı zillerine basıp, o anda evlerinde olan birçok kişinin binayı tahliye etmesini sağladı. Bina, kısa süre sonra çöktü. Binanın 1'inci katında oturan ve enkaz altında kalan aynı aileden Muhammed Cedan (24), amcası Halid El Cedan (55) 5, kuzeni Ahmet Muhammed Cedan (23) 7 saat sonra sağ kurtarıldı. Muhammed Cedan'ın kuzeni olan, 7 ay önce Suriye'de evlenip, Türkiye'ye gelen Turki Muhammed (22) ile eşi Emine Mustafa'nın (18) ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Çöken bina ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklanırken, binadan son anda çıkan apartman sakinleri geçici olarak akrabalarına yerleşti. Çöken binada oturan Cuma Kadir de eşi ve 4 çocuğu ile birlikte ağabeyinin evinde kalıyor.

'EVE GELENE KADAR BİNA ÇÖKMÜŞTÜ'

Cuma Kadir, "4 yıldır bu binada oturuyorum. O gün işe gitmiştim. Zaten 1 aydır çalışmıyordum. O gün işim vardı. Öğleden işe gidip, başladım. Eşim saat 19.30 sıralarında beni aradı, 'Binadan ses geliyormuş, yıkılacakmış' dedi. Ben de 'Deprem olmadan bina nasıl yıkılabilir' diye düşündüm. Yan taraftakiler de ses geliyor diye binayı boşaltmışlar. En son bizim taraftakiler binayı boşaltmış. Eşim de çocukları almış, hemen dışarı çıkmış. Eve gelene kadar bina çökmüştü. Şu an ağabeyimin evinde kalıyoruz. Onun evi de küçük. Binada kalanların hepsi akrabaların yanına gitti. Herkes birkaç gün akrabaların yanında kalacak. Daha sonraki günlerde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tekstilde çalışıyordum. Yeni ev kiralayacağız ama nasıl yapacağız. Eşyalarımız, evimiz gitti. Çaresiz kaldık, şu anda mağduruz. O gün balıkçıda çalışanlar haber vermeseydi, belki hiç kimse kurtulamazdı" dedi.