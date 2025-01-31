Konyaspor - Bodrum FK: 3-1
STAT:Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat Altan KONYASPOR: Slowik, Oğulcan, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Tunahan (Dk.
STAT:Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat Altan
KONYASPOR: Slowik, Oğulcan, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Tunahan (Dk. 77 Prip), Melih (Dk. 77 Aleksic) , Pedrinho (Dk. 84 Uğurcan), Yusuf (Dk.70 Ndao), Kramer (Dk. 84 Umut Nayir)
BODRUM FK: Sousa, Üzeyir (Dk. 61 Cenk), Ajeti, Celustka, Ege, Taylan, Mohammed (Dk. 46 Gökdeniz), Seferi (Dk. 61 Dimitrov) , Fredy, Okita (Dk. 84 Puscas), Celal (Dk. 61 Enis)
GOLLER: Dk. 6 Yusuf, Dk. 36 ve Dk. 55 Kramer (Konyaspor), Dk. 68 Fredy (Bodrum FK)
SARI KARTLAR: Bazoer, Yusuf (Konyaspor), Mohammed (Bodrum FK)
Süper Lig’in 22'nci haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 3-1 mağlup etti.
6'ncı dakikada Konyaspor golle buluştu. Pedrinho'nun derinlemesine pasında topu önünde bulan Yusuf, ceza sahasında kaleci Sousa'yı çalımlayıp, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
36'ncı dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkarttı. Pedrinho'nun ceza sahasında ara pasında topu önünde bulan Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri döndü. Dönen topu takip eden Kramer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
43'üncü dakikada Bodrum FK'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında top Yusuf'un eline çarptı. Hakem Ümit Öztürk, 'VAR' incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.
45'inci dakikada Taylan'ın penaltı vuruşunda kaleci Slowik, yatarak topa müdahale etti. Defans topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
46'ncı dakikada Melih'in ceza sahasına uzak noktasından şutu yan direkten döndü.
55'inci dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahasındaki Oğulcan'ın ara pasında Kramer şutunu çekti ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
68'inci dakikada Bodrum FK, farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası yayının yakınından Fredy şutunu çekti. Üst direkten dönen top, kaleci Slowik'in de sırtına çarparak ağlarla buluştu: 3-1.
Karşılaşma Konyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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