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        6 Şubat felaketinde öğrenci ve öğretmenler uyku tulumu dikerek depremzedelere destek oldu

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Konya'daki Selçuklu Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri yaklaşık soğuğa dayanıklı yaklaşık 1000 uyku tulumu dikip deprem bölgelerine ulaştırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:05
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        6 Şubat felaketinde öğrenci ve öğretmenler uyku tulumu dikerek depremzedelere destek oldu
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Konya’daki Selçuklu Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri yaklaşık soğuğa dayanıklı yaklaşık 1000 uyku tulumu dikip deprem bölgelerine ulaştırdı. Okul Müdürü Ferruh Can, “Bine yakın uyku tulumlarını üretip deprem bölgelerimize gönderdik. Tulumları soğuk havalara dayanıklı bir şekilde üretmeyi amaç edindik. Oradaki insanlara katkı sağlamış olmayı görmek bizi sevindirdi” dedi.

        Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki depremlerde tüm Türkiye, hem arama- kurtarma hem de gıda, giyecek, barınma ve ısınma amaçlı tüm ihtiyaçlarına yönelik tek yürek oldu. Selçuklu Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu iyilik hareketine katılarak öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte yaklaşık 1000 adet uyku tulumu üretip deprem bölgelerine gönderdi.

        ‘HEMEN HAREKETE GEÇTİK’

        Kısıtlı imkanlarla uyku tulumu diktiklerini anlatan Selçuklu Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ferruh Can, “6 Şubat sabahı uyandığımızda 11 ilimizde büyük bir depremin olduğunu gördük. Büyük bir hüzün ve büyük bir üzüntüyle karşılaştık. İdareci arkadaşlarımızla bir araya gelip düşündük. Okul olarak ne yapabiliriz, nasıl destek sağlayabiliriz bunu düşündük. Moda tasarım alanımızda görevli öğretmenlerimizle toplantı yapıp hemen harekete geçtik. Okulumuzun ve bizim imkanlarımızın kısıtlı olmasından kaynaklı yapabileceğimiz en iyi şeyi yapmaya çalıştık ve uyku tulumu üretmeye başladık. Kahramanmaraş ve Hatay’a İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz öncülüğünde gönderdik” dedi.

        ‘KATKI SAĞLAYABİLDİYSEK NE MUTLU BİZE’

        Ferruh Can, “Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz fedakarca çalıştı. Bir nebze olsun insanımıza ve ülkemize katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Bine yakın uyku tulumu üretip deprem bölgelerimize gönderdik. Tulumları soğuk havalara dayanıklı bir şekilde üretmeyi amaç edindik. 1’inci sınıf malzemelerden üreterek katkı sağlamaya çalıştık. Oradaki insanlara katkı sağlamış olmayı görmek bizi sevindirdi. Bir nebze de olsa ülkemize devletimize katkı yaptık” diye konuştu.

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