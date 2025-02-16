Konyaspor - Samsunspor: 0-1

36'ncı dakikada orta sahada topu alan Mouandilmadji, ceza sahasına girerek kaleci Slowik ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun kaleci Slowik'in üzerinden aşırttığı topu Bazoer, kornere çeldi.

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