Konyaspor - Samsunspor: 0-1
STAT:Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Emin Tuğral, Furkan Ürün KONYASPOR: Slowik - Oğulcan (Dk.
STAT:Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Emin Tuğral, Furkan Ürün
KONYASPOR: Slowik - Oğulcan (Dk. 62 Umat Nayir), Adil, Bazoer (Dk. 46 Uğurcan), Guilherme, Jevtovic (Dk. 75 Keyta), Ndao (Dk.75 Melih), Pedrinho , Aleksic, Yusuf (Dk. 62 Tunahan), Kramer
SAMSUNSPOR: Okan - Zeki, Van Drongelen, Satka, Bola, Bennasser, Celil (Dk.68 Ntcham), Emre (Dk. 90+2 Muja), Holse (Dk. 80 Soner Aydoğdu), Dimata (Dk. 90+2 Soner Gönül), Mouandilmadji
GOLLER: Dk. 2 Bola (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Oğulcan, Slowik, Aleksic, Jevtovic(Konyaspor) - Mouandilmadji, Holse, Bennasser, Celil, Bola (Samsunspor)
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Konyaspor, sahasında Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.
2'nci dakikada Samsunspor öne geçti. Celil'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Bola'nın sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.
34'üncü dakikada Holse'nin ceza sahası dışından şutunda top kaleci Slowik’te kaldı.
36'ncı dakikada orta sahada topu alan Mouandilmadji, ceza sahasına girerek kaleci Slowik ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun kaleci Slowik'in üzerinden aşırttığı topu Bazoer, kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
58'inci dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf'un şutunda top, yandan auta çıktı.
75'inci dakikada Emre'nin ceza sahası yayından şutunda kaleci Slowik, topu kornere çeldi.
80'inci dakikada Pedrinho'nun uzak mesafeden serbest vuruşunda kaleci Okan, gole izin vermedi.
Karşılaşma Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.