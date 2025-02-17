Üniversite öğrencisi, dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı

KONYA’da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 1’inci sınıf öğrencisi Bestami Serdar E., Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ı tabancayla yaralayıp, intihara kalkıştı. Yanında 2 tabanca bulunan ve daha önce aynı fakültenin başka bir bölümünden mezun olan Bestami Serdar E.’nin, Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen'in odasına girmek istediği, güvenlik görevlilerinin engel olduğu, gürültüyü duyup yandaki odasından çıkan Yeşildal'ı vurduğu belirtildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin dekanlık katında meydana geldi. Sağlık Yönetimi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Bestami Serdar E., iddiaya göre Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ile görüşmek için yaklaşık 1 saat bekledi. Ardından görüşmekte ısrar edip odasına gitmek isteyince, görevliler Bestami Serdar E.’yi engellemeye çalıştı.

GÜRÜLTÜ ÜZERİNE ODASINDAN ÇIKAN DEKAN YARDIMCISINI VURDU

Bu sırada Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, gürültüyü duyup odasından çıkarak ne olduğunu sordu. Yanında 2 tabanca bulunan Bestami Serdar E., silahlardan biriyle Yeşildal'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Yeşildal kanlar içinde yere yığıldı. Bestami Serdar E., bu kez tabancanın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Yaralı Yeşildağ, fakültenin güvenlik görevlileri tarafından aynı kampüsteki tıp fakültesi hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bestami Serdar E. de ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Yeşildal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, Bestami Serdar E.’nin ise hayatını tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

AYNI FAKÜLTEYE TEKRAR BAŞLAMIŞ

Kocaeli Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi'nden 2020 yılında mezun olan Bestami Serdar E.’nin aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Sosyal Hizmet Bölümü'ne kazandığı, mezun olduktan sonra tekrar üniversite sınavlarına girip aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü’ne başladığı öğrenildi. Dekan Prof. Dr. Kesen ile Bestami Serdar E. arasında daha önce tartışma yaşandığı ancak polise herhangi bir şikayette bulunulmadığı öne sürüldü.