Konya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 12 düzensiz göçmen yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Araçtaki düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
