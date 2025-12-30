Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:44 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:44
        Konya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Konya'nın Akşehir ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 12 düzensiz göçmen yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Araçtaki düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

        

