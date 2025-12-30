Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Ticaret Odası Başkanı Öztürk, ekonomik verileri değerlendirdi:

        TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'da işsizlik oranının yüzde 7,7, istihdamın yüzde 48,6 ve iş gücüne katılım oranının yüzde 52,6 olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:39 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Ticaret Odası Başkanı Öztürk, ekonomik verileri değerlendirdi:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'da işsizlik oranının yüzde 7,7, istihdamın yüzde 48,6 ve iş gücüne katılım oranının yüzde 52,6 olduğunu belirtti.

        Öztürk, KTO Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Konya'nın uzun yıllardır olduğu gibi 2025'te de ihracat, istihdam, gayri safi yurt içi hasıla, girişimcilik gibi birçok parametrede Türkiye ortalamasının üstünde verilerle ülke ekonomisine pozitif katkı sağlayan bir şehir olmaya devam ettiğini söyledi.

        Konya'nın 2015'te 50 milyar lira olan gayri safi yurt içi hasılasının 2024'te 19 kat artarak 951 milyar liraya yükseldiğini belirten Öztürk, bu verilerle Konya'nın Türkiye'nin toplam gayrisafi yurt içi hasılasından yüzde 2,1 pay alarak il bazında 8. sırada yer aldığını dile getirdi.

        Öztürk, Konya'da 2015'te 23 bin lira olan kişi başı milli gelirin 2024'te 388 bin liraya yükseldiğini ifade ederek, "İstihdama baktığımızda Konya, yüzde 7,7 işsizlik oranı, yüzde 48,6 istihdam oranı ve yüzde 52,6 iş gücüne katılım ile iş gücü istatistiklerinin en iyi olduğu iller arasında yer almıştır. Türkiye'de ortalama işsizlik yüzde 8,5, Konya'da yüzde 7,7 olarak gerçekleşti." diye konuştu.

        Konya'nın ihracat konusunda da Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Öztürk, 2024'te 3,5 milyar dolarlık ihracat yapan Konya'nın Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 1,5'ini gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Öztürk, Konya'nın Türkiye'de en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında olduğunu belirterek, ihracatı artırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

        Konya'dan en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Irak, Rusya, Polonya, İtalya, Birleşik Krallık, Cezayir, Suudi Arabistan ve Romanya'ya ihracat yapıldığını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

        "Konya'nın en fazla ihracat yaptığı ilk 10 sektöre baktığımızda, otomotiv endüstrisi, makine ve aksamları, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, su ürünleri ve hayvansal mamuller, madencilik ürünleri, elektrik, elektronik, bizim en fazla ihracat yaptığımız 10 sektör. Konya'nın ve ülkemizin kalkınmasında etkin rol oynamak ve hedeflerimize ulaşmak için ulusal ve yerel düzeyde tüm kurum ve kuruluşlarımız üzerine düşen görevleri yerine getirme bilinciyle yola devam etmektedir."

        Konya Ticaret Odasının 143 yıllık geçmişi olduğunu söyleyen Öztürk, 37 binden fazla üye, 70 meslek komitesi ile hizmet ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü

        Benzer Haberler

        Patlatılan torpil gözüne isabet eden Mustafa: Satışının durmasını istiyorum
        Patlatılan torpil gözüne isabet eden Mustafa: Satışının durmasını istiyorum
        Büyükeğen: "Konya sanayisi tüm zorluklara rağmen üretimden kopmadı"
        Büyükeğen: "Konya sanayisi tüm zorluklara rağmen üretimden kopmadı"
        Yeni yıla girerken zihin yorgunluğuna dikkat
        Yeni yıla girerken zihin yorgunluğuna dikkat
        Akşehir OSB'nin genişleme alanlarına ait tapular törenle teslim edildi
        Akşehir OSB'nin genişleme alanlarına ait tapular törenle teslim edildi
        Şivlilik çocuk bayramı 450 bin kişilik rekor katılımla sona erdi
        Şivlilik çocuk bayramı 450 bin kişilik rekor katılımla sona erdi
        Karatay'dan 45. konut hamlesi
        Karatay'dan 45. konut hamlesi