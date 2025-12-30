Konya'da eşini öldüren kadın için 24 yıla kadar hapis istendi

Konya'da 17 yıllık eşini bıçakla öldürdükten sonra polisi arayarak teslim olan kadının, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tanık Ali Erkan Ş, maktul Ömer Ç'nin kendilerine doğum günü için eşi Şerife'nin yanına gideceğini söylediğini belirtti.

Birlikte doğum günü kutlanacak olan iş yerine gittiklerini dile getiren Ali Erkan Ş, şunları kaydetti:

"Maktulün sarhoş olduğunu görünce sanık biraz sinirlendi, aralarında tartıştılar, daha sonra hep birlikte Ömer'in arabasına bindik. Arabayı ben kullanıyordum, araçta giderken maktul ile sanık tartışıyorlardı. Tartışma sırasında maktul sanığa yumrukla vurdu, küfürler etti. Bunun üzerine sanık arabayı polis merkezine götürmemizi söyledi. Ben de ailevi sorun olduğu ve evde kendi aralarında halledebilecekleri düşüncesiyle eve gittim. Maktul ve sanığı evlerinin önünde bıraktım. Abdurrahman ile birlikte oradan ayrıldık. Bir süre sonra maktul beni telefonla aradı ve içki içmeyi teklif etti, ben de kendisine sarhoş olduğunu, daha sonra içebileceğimizi söyledim ve telefonu kapattım. Sonra neler olduğunu bilemiyorum."