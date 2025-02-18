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        Dekan yardımcısı, kendisini vuran öğrenciyi sakinleştirmek için odasına çağırmış

        KONYA'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Bestami Serdar E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 14:15 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:20
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        Dekan yardımcısı, kendisini vuran öğrenciyi sakinleştirmek için odasına çağırmış
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        KONYA'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Bestami Serdar E.'nin (23), dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ı (34) tabancayla yaralayıp ardından intihara kalkıştığı olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Aynı fakültenin Sosyal Hizmet bölümünden mezun olan Bestami Serdar E.'nin, yeniden sınava girip kazandığı Sağlık Yönetimi bölümünde dekanla görüşemeyince bağırıp çağırdığı ve gürültüleri duyup kendisini sakinleştirmek üzere odasına çağıran dekan yardımcısına ateş ettiği öğrenildi.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin dekanlık katında meydana geldi. Sağlık Yönetimi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Bestami Serdar E., yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’a ateş edip göğsünden yaraladı, ardından da aynı tabancayla kendi başına ateş edip, intihara kalkıştı. Aynı kampüs içindeki üniversiteye ait tıp fakültesi hastanesine kaldırılan Dr. Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenci Bestami Serdar E.'nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.

        ORTAK DERSTLERDEN MUAF OLMAK İSTEMİŞ

        Fakültedeki saldırıya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Kocaeli Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi'nden 2020 yılında mezun olan Bestami Serdar E.'nin aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü kazandığı, mezun olduktan sonra tekrar üniversite sınavlarına girip aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü'ne başladığı öğrenildi. Bestami Serdar E.'nin mezun olduğu bölümle, şu an aynı olan bazı ortak derslerden muaf olmak istediğini daha önce dekanlığa bildirdiği, ancak isteğinin kabul olmadığı belirtildi. Dün aynı konu için Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ile görüşmeye gelen Bestami Serdar E., iddiaya göre, yaklaşık 1 saat bekledi. Ardından görüşmekte ısrar edip dekanın odasına girmek isteyince, görevliler Bestami Serdar E.'yi engellemeye çalıştı. Bu sırada orada bulunanlardan bir kadın kullandığı 'KADES' uygulamasına basıp, polisten yardım istedi.

        Bestami Serdar E.'nin koridorda bağırıp küfretmesi üzerine gürültüyü duyup odasından çıkan Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, ne olduğunu sorup sakinleştirmek için öğrenciyi odasına davet etti. Odaya giren Bestami Serdar E., yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle Yeşildal'a ateş edip göğsünden yaraladığı, ardından da aynı tabancanın namlusunu başına dayayıp intihara kalkıştığı belirtildi.

        FAKÜLTEDE 'X-RAY' CİHAZI YOK

        Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin öğrenci girişinde 'X-Ray' cihazının olmadığı, sadece turnikenin bulunduğu belirtildi. Bestami Serdar E.'nin de 2 tabanca ve çok sayıda mermiyi de çantasının içinde fakülte binasına soktuğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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