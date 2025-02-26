Şapkasını taktığı şehit babasını selam vererek uğurladı (3)

Konya'da polis memuru Onur Şirin'in şehit olduğu, mesai arkadaşları Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır’ın yaralandığı kazada gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Sinan Kalaycısert, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı, TIR şoförü Ali K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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