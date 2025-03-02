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        Konya'da Çetmi Şelalesi buz tuttu

        KONYA'nın Taşkent ilçesindeki Çetmi Şelalesi, hava sıcaklıkları eksi 18 dereceye kadar düşünce buz tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 02.03.2025 - 10:50
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        Konya'da Çetmi Şelalesi buz tuttu
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        KONYA’nın Taşkent ilçesindeki Çetmi Şelalesi, hava sıcaklıkları eksi 18 dereceye kadar düşünce buz tuttu.

        Taşkent ilçesi Çetmi Mahallesi Ayı Boğazı mevkiinde bulunan Çetmi Şelalesi, hava sıcaklığı eksi 18 dereceye kadar düşünce dondu. Şelalede oluşan buz sarkıtları, görenleri hayran bıraktı. Doğa gezgini Hasan Hüseyin Kahriman ve Kasım Tekeli, buz tutan şelaleyi fotoğrafladı. Hasan Hüseyin Kahriman, “Buraya gezmeye geldiğimizde şelaleyi buz tutmuş olarak gördük. Böyle soğuk bir kış görmedik. Farklı bir görsel oluşturmuş. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim” dedi.

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