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        Bakan Yerlikaya: Mescid-i Aksa, kırmızı çizgimizdir

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Filistin, bizim ecdadımızın mirasıdır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 21:01 Güncelleme: 09.03.2025 - 21:05
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        Bakan Yerlikaya: Mescid-i Aksa, kırmızı çizgimizdir
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        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, “Filistin, bizim ecdadımızın mirasıdır. Kudüs bizim kutsal beldemizdir. Mescid-i Aksa, bizim ilk kıblemiz ve kırmızı çizgimizdir. Biz, Filistin meselesini, bir dış politika konusu olarak görmüyoruz. Burası bizim tarihimizdir, inancımızdır, kardeşlik hukukumuzdur.” dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, memleketi Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Gazze'den gelen 80 ailenin de bulunduğu 'Gazze İçin El Ele' iftar programına katıldı. Programda konuşan Bakan Yerlikaya, Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        “Filistin, bizim ecdadımızın mirasıdır. Kudüs bizim kutsal beldemizdir. Mescid-i Aksa, bizim ilk kıblemiz ve kırmızı çizgimizdir. Biz, Filistin meselesini, bir dış politika konusu olarak görmüyoruz. Burası bizim tarihimizdir, inancımızdır, kardeşlik hukukumuzdur. Filistin davası, insanlık vicdanının imtihanıdır. Bu dava, yalnızca Filistinlilerin mücadelesi değildir; bütün Müslümanların, bütün vicdan sahiplerinin ortak davasıdır. Bugün Gazze’de yaşananlar, insanlık adına bir utançtır. Çocukların, kadınların öldürüldüğü, okulların, hastanelerin, ibadethanelerin bombalandığı, zulmün hakim olduğu bir yerde, insanlıktan bahsetmek mümkün müdür? Ne yazık ki bu tablo, dünya tarihinde kara bir lekedir. Bugün birçok ülke bu zulme; ya sessiz kalmakta, ya da cılız tepkiler vermektedir. Ama şunu herkes iyi bilsin ki; Türkiye, Gazze’yi yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Gazzeli kardeşlerimiz asla sahipsiz kalmayacaktır. Dünya sussa da, Türkiye susmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, var gücümüzle Filistinli kardeşlerimize destek olmaya, yaralarına merhem olmaya, Allah’ın izniyle devam edeceğiz.''

        '8 SAHRA HASTANESİ KURDUK'

        AFAD Başkanlığında, Gazze'ye yapılan yatırımları anlatan Bakan Yerlikaya, “AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda; sivil toplum kuruluşlarımızın katkısıyla, 14 uçak ve 16 gemimizle, insani yardım malzemelerini Gazze’ye ulaştırdık. 100 bin tona yakın insani yardım malzemesi, 53 ambulans, 2 UMKE aracı gönderdik. 8 sahra hastanesi kurduk. Şimdi ise yeni bir kampanya başlattık. Gazze için El Ele. devletimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, el ele vererek bu yardım seferberliğini büyütüyoruz.” dedi.

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