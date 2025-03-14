Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Uluslararası Bisiklet Birliği Kupası başladı (2)

        KONYA'da düzenlenen dünyanın en prestijli pist bisikleti yarışlarından biri olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 1'inci gün sonuçları açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 22:19 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Bisiklet Birliği Kupası başladı (2)
        ABONE OL

        KONYA’da düzenlenen dünyanın en prestijli pist bisikleti yarışlarından biri olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nda 1’inci gün sonuçları açıklandı.

        Kadınlar Eleme Yarışı'nda Meksikalı Yareli Acevedo Mendoza altın madalyanın sahibi oldu. Hollandalı Lisa van Belle gümüş, Japonyalı Mizuki Ikeda ise bronz madalyanın kazandı. Müsabakanın hız ortalaması ise 49.743 km/h oldu.

        Erkekler Eleme Yarışı'nda Belçikalı Jules Hesters altın, Danimarkalı Noah Wulff gümüş, Avusturyalı Tim Wafler ise bronz madalya kazandı. Müsabakanın hız ortalaması ise 53.372km/h oldu.

        Kadınlar Takım Takip Yarışı'nda Almanya altın madalya, Erkekler Takım Takip Yarışı'nda Avustralya altın madalya, Kadınlar Takım Sprint Yarışı'nda Hollanda altın, Erkekler Takım Sprint Yarışı'nda Büyük Britanya altın madalya kazandı.

        RAMAZAN YILMAZ 5’İNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

        Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nda pedal basan milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, elemelerdeki mücadelesiyle 5’inci sıraya yerleşti. Erkekler Eleme Yarışı finaline katılan Ramazan Yılmaz, final mücadelesinde Türkiye'yi temsil ederek güçlü rakiplerine karşı yarıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        Şükrü Genç tutuklandı
        Şükrü Genç tutuklandı
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda ilk gün yarışları tamamlandı
        2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda ilk gün yarışları tamamlandı
        2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın açılış seremonisi yapıldı
        2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın açılış seremonisi yapıldı
        Beşiktaş kafilesi Konya'da
        Beşiktaş kafilesi Konya'da
        Konya'da iki belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
        Konya'da iki belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
        YRP'li 2 ilçe belediye başkanı partilerinden istifa etti
        YRP'li 2 ilçe belediye başkanı partilerinden istifa etti
        GÜNCELLEME - Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem