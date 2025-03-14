Uluslararası Bisiklet Birliği Kupası başladı (2)

KONYA’da düzenlenen dünyanın en prestijli pist bisikleti yarışlarından biri olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nda 1’inci gün sonuçları açıklandı.

Kadınlar Eleme Yarışı'nda Meksikalı Yareli Acevedo Mendoza altın madalyanın sahibi oldu. Hollandalı Lisa van Belle gümüş, Japonyalı Mizuki Ikeda ise bronz madalyanın kazandı. Müsabakanın hız ortalaması ise 49.743 km/h oldu.

Erkekler Eleme Yarışı'nda Belçikalı Jules Hesters altın, Danimarkalı Noah Wulff gümüş, Avusturyalı Tim Wafler ise bronz madalya kazandı. Müsabakanın hız ortalaması ise 53.372km/h oldu.

Kadınlar Takım Takip Yarışı'nda Almanya altın madalya, Erkekler Takım Takip Yarışı'nda Avustralya altın madalya, Kadınlar Takım Sprint Yarışı'nda Hollanda altın, Erkekler Takım Sprint Yarışı'nda Büyük Britanya altın madalya kazandı.

RAMAZAN YILMAZ 5’İNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nda pedal basan milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, elemelerdeki mücadelesiyle 5’inci sıraya yerleşti. Erkekler Eleme Yarışı finaline katılan Ramazan Yılmaz, final mücadelesinde Türkiye'yi temsil ederek güçlü rakiplerine karşı yarıştı.