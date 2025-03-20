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        Konya ve Aksaray'da eğitime 'kar' engeli (2)

        KONYA'DAEĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 13'E ÇIKTIKonya'da eğitime ara verilen ilçe sayısı 13'e çıkarken, Konya Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 00:09 Güncelleme: 20.03.2025 - 00:09
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        Konya ve Aksaray'da eğitime 'kar' engeli (2)
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        KONYA’DAEĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 13’E ÇIKTI

        Konya’da eğitime ara verilen ilçe sayısı 13’e çıkarken, Konya Valiliği’nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Kıymetli Vatandaşlarımızın Dikkatine, Sarayönü, Altınekin, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Bozkır, Güneysınır, Halkapınar, Derbent, Emirgazi, Doğanhisar, Derebucak, Hüyük ilçelerimizde, devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 20 Mart 2025 Perşembe günü ilçelerimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine; Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına, ayrıca; Selçuklu ilçemiz: Tepekent, Yukarıpınarbaşı, Aşağıpınarbaşı, Başarakavak, Sızma, Güvenç mahalleleri ile Karatay İlçemiz: Kızören, Yenikent, Yağlıbayat mahallelerinde bulunan okullarımızda 20.03.2025 Perşembe günü eğitime 1(bir) gün süreyle ara verilmesine; Hayıroğlu Mahallemizdeki okullarda ise taşımalı sistem kapsamında bulunan öğrenciler için eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Cihanbeyli ilçemizde, 20.03.2025 Perşembe günü ilçe merkezi hariç tüm kademedeki okullarımız ve taşımalı eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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