Dünya Su Günü Zirvesi'nin beşincisi Konya'da gerçekleşti

SU kaynaklarının korunması ve etkin su yönetimi konularında farkındalık yaratmak amacıyla, Webagron Tarımsal İçerik Platformu tarafından düzenlenen 5’inci Dünya Su Günü Zirvesi, gerçekleştirildi. Zirvede Konya'nın kuraklık ve su yönetimi sorunlarına dikkat çekilerek, sektördeki çözüm önerileri ve iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Etkinlik, suyun verimli kullanımı, tarımsal sulama teknikleri ve su yönetimi üzerine yapılan tartışmalarla sektördeki önemli isimleri bir araya getirdi.

5’inci Dünya Su Günü Zirvesi Konya’da gerçekleşti. Özellikle Konya Kapalı Havzası’ndaki su kaynakları ve tüketimi arasındaki dengesizliklere dikkat çekilen zirvede, bölgedeki toplam kullanılabilir su kaynağının yıllık 4,3 milyar metreküp olarak hesaplanırken, su tüketiminin 6,5 milyar metreküp civarına ulaştığı belirtildi. Bu durum, su kaynaklarının tüketiminin çok üzerinde olduğunu ve yıllık 2 milyar metreküplük bir cari açık oluştuğunu gösteriyor. Konya Kapalı Havzası, Türkiye’nin en önemli tarım bölgelerinden biri olarak, suyun yaklaşık yüzde 90’ını tarımsal sulama için kullanıyor. Bu, özellikle kuraklık dönemlerinde su kaynaklarının hızla tükenmesine yol açarken, sürdürülebilir su yönetimi ve verimli sulama tekniklerinin önemini gündeme getiriyor.

Webagron Kurucu Ortağı Sayın Özhan Türk, Türkiye İş Bankası A.Ş. Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölümü Birim Müdürü Sayın Hatice Erkiletlioğlu ve BASUSAD Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Hişim’in açılış konuşmalarıyla başlayan zirve, Tarımsal Su Kullanımında Mevcut Durum ve Modern Sulama Yöntemlerinin Önemi başlıklı panelle devam etti.

'Tarımsal Su Kullanımında Mevcut Durum ve Modern Sulama Yöntemlerinin Önemi' başlıklı panel, Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Sayın Nuri Göktepe’nin moderatörlüğünde, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğr. Üy. Doç. Dr. Mehmet Şahin, İmece Mobil Pazarlama ve Satış Direktörü Sayın Özgen İyidoğan Sever ile Konya Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Yahya Devecioğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Tarım Gazetecisi Mine Ataman, su krizinin etkilerine değindiği 'Can Suyu' başlıklı özel konuşmasında tarımsal ürünlerin yalnızca yüzde 30'una yetecek kadar suyun mevcut olduğunu vurguladı. 5’inci Dünya Su Günü Zirvesi’nde gerçekleşen Kuru Tarım ve Kuraklığa Dayanıklı Tarım Modelleri başlıklı ikinci panel, Tarım Gazetecisi Galip Umut Özdil moderatörlüğünde Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya Önder Çiftçi Derneği Başkanı Hüseyin Doğançukuru ve TMMOB Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı, TSÜAB Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kırkgöz’ün kıymetli katılımlarıyla gerçekleşti. UZMANLAR ACİL ÇÖZÜMLER GEREKTİĞİNİ VURGULADI Bölgedeki su yönetimindeki ciddi dengesizlik, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için büyük bir tehdit oluşturuyor. Zirveye katılan uzmanlar, su kaynaklarının verimli kullanımı ve korunması için acil çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Webagron Kurucu Ortaklarından Özhan Türk, etkinlik ile ilgili olarak, "2020 yılında başladığımız yolculukta yerel ve küresel tarım gelişmelerini paylaşıyor, sektör profesyonellerini aydınlatıyoruz. 22 Mart’ta Konya’da düzenlediğimiz bu zirvede suyun değerini korumak ve sürdürülebilir kullanımına dair farkındalık yaratmak için bir araya geldik" dedi. Webagron’un diğer Kurucu Ortağı Dağhan Kazancı ise ‘Huyu Suyu Değiştirme Vakti’ sloganının tüm sektör paydaşları için önemli bir farkındalık çağrısı olduğunu belirterek, suyun korunması ve sürdürülebilir yönetiminin tarım sektörü için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kazancı, suyun yüzde 90’ının tarımsal sulamada kullanıldığı Konya’da, verimli Konya Kapalı Havzası'nın su kıtlığı riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, üreticilerin suyun sürdürülebilir kullanımı konusunda toplumsal farkındalık sahibi olması adına büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. ZİRVE, EĞİTİM PROGRAMLARININ FİNALİ OLARAK GERÇEKLEŞTİ V. Dünya Su Günü Zirvesi, Webagron Koordinatörlüğünde Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen 'Modern Sulama Teknikleri ve Yönetimi Eğitimleri' programının finali olarak gerçekleşti. Etkinlik, tarım sektörü, su yönetimi ve çevre politikaları alanlarında uzman akademisyenler, sektör temsilcileri ve kamu kurumları yetkililerini bir araya getirdi.