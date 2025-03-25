Firari hükümlü saklandığı villada yakalandı

KONYA'da 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından hakkında müebbet ve 23 yıl hapis cezası olan cezasını çekerken 4 ay önce firar eden Abdullah Çokkaynar, saklandığı oğluna ait villada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 ay önce hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra dönmeyip firar eden ve hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından müebbet ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdullah Çokkaynar'ın bulunması için çalışma başlattı. Polis, yakalanmamak için sürekli adres değiştiren Çokkaynar'ın, Kozağaç Mahallesi Bilgehan Sokak'ta oğluna ait villada saklandığını belirledi. Gerçekleştirilen operasyonda, 3 metre yüksekliğinde bahçe duvarından atlayıp villaya giren polis, şüpheli Çokkaynar'ı yakaladı.

Abdullah Çokkaynar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.