Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Firari hükümlü saklandığı villada yakalandı

        KONYA'da 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından hakkında müebbet ve 23 yıl hapis cezası olan cezasını çekerken 4 ay önce firar eden Abdullah Çokkaynar, saklandığı oğluna ait villada yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Firari hükümlü saklandığı villada yakalandı
        ABONE OL

        KONYA'da 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından hakkında müebbet ve 23 yıl hapis cezası olan cezasını çekerken 4 ay önce firar eden Abdullah Çokkaynar, saklandığı oğluna ait villada yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 ay önce hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra dönmeyip firar eden ve hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından müebbet ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdullah Çokkaynar'ın bulunması için çalışma başlattı. Polis, yakalanmamak için sürekli adres değiştiren Çokkaynar'ın, Kozağaç Mahallesi Bilgehan Sokak'ta oğluna ait villada saklandığını belirledi. Gerçekleştirilen operasyonda, 3 metre yüksekliğinde bahçe duvarından atlayıp villaya giren polis, şüpheli Çokkaynar'ı yakaladı.

        Abdullah Çokkaynar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Beyoğlu'nda dumanlar yükselmişti... Yangında sır perdesi aralandı!
        Beyoğlu'nda dumanlar yükselmişti... Yangında sır perdesi aralandı!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Sinema tarihinin en unutulmaz kötüleri...
        Sinema tarihinin en unutulmaz kötüleri...
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Konya'da cezaevi firarisi oğlunun evinde yakalandı
        Konya'da cezaevi firarisi oğlunun evinde yakalandı
        Konyaspor evindeki kritik maçlardan galibiyet hedefliyor
        Konyaspor evindeki kritik maçlardan galibiyet hedefliyor
        Dünya Su Günü Zirvesi'nin beşincisi Konya'da gerçekleşti
        Dünya Su Günü Zirvesi'nin beşincisi Konya'da gerçekleşti
        Konya'da daha önce doldurulan obruk yeniden çöktü
        Konya'da daha önce doldurulan obruk yeniden çöktü
        Akşehir'de fidan dikimi
        Akşehir'de fidan dikimi
        Akşehir'de kamyonetin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Akşehir'de kamyonetin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı