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        Eski Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin, bıçakla yaralandı

        KONYA'da eski Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 17:14 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:15
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        Eski Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin, bıçakla yaralandı
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        KONYA'da eski Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Şahin (62), parkta yürüyüş yaparken M.E. (41) tarafından çıkan tartışmada bacağından bıçaklandı.

        Olay, saat 08.30 sıralarında Aşkan Mahallesi Yaka Caddesi’nde meydana geldi. Parkta yürüyüş yapan eski Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Şahin ile karşılaştığı M.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.E., Şahın'i bıçakla bacağından hafif yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan saldırgan M.E. de Dutlukır Polis Merkezi’ne götürüldü.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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