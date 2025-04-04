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        Yayanın öldüğü kaza kamerada

        KONYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu Ayşe Şimşek'in (53) öldüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:31 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:35
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        Yayanın öldüğü kaza kamerada
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        KONYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu Ayşe Şimşek'in (53) öldüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Meram ilçesi Havzan Mahallesi Şehir Caddesi'nde meydana geldi. T. A. yönetimindeki 42 AZC 723 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Şimşek'e çarptı. Şimşek, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şimşek, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, caddede hız limitinin 50 kilometre olduğu ve kaza yerinden yaklaşık 50 metre gerideki asfaltta 'Hızınızı düşürün' şeklinde uyarı yazısı olduğu görüldü. Gözaltına alınan sürücü T.A.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Diğer yandan Ayşe Şimşek bugün Tekke Mezarlığı'na defnedilecek.

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