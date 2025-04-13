Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 asistan doktor gözaltına alındı (2)

DOKTORLAR, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalar yaptığı iddia edilen asistan doktorlar S.Ö. ve O.T., 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak' suçlarından sevk edildikleri mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

KONYA,