Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Minibüsüne taktığı harici ısıtıcıdan çıkan yangında dumandan zehirlenmiş

        KONYA'nın Karapınar ilçesinde minibüsünde ölü bulunan Muammer Bozu'nun (40) araca taktığı harici ısıtıcının kısa devre yaparak yangına neden olduğu ve dumandan zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:47 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüsüne taktığı harici ısıtıcıdan çıkan yangında dumandan zehirlenmiş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KONYA'nın Karapınar ilçesinde minibüsünde ölü bulunan Muammer Bozu’nun (40) araca taktığı harici ısıtıcının kısa devre yaparak yangına neden olduğu ve dumandan zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

        Tarım makinesi tamircisi 3 çocuk babası Muammer Bozu, salı günü akşam eve dönmedi. Yakınlarının haber alamadığı Bozu, dün saat 14.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki park halinde 34 ETT 923 plakalı minibüsünün içinde ölü bulundu. Muammer Bozu'nun cansız bedeni otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Bozu'nun yapılan otopsisi ve minibüsteki incelemede, kısa süre önce kendisinin taktığı harici ısıtıcıyı araçta uyumadan önce çalıştırdığı, ısıtıcının kısa devre yapmasıyla çıkan yangında koltuk ve tavanda yanıklar oluştuğu belirlendi. Muammer Bozu'nun da dumandan zehirlenip yaşamını yitirdiği saptandı.

        Muammer Bozu’nun cenazesi bugün Karapınar ilçesinde toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Yangında ölen 2 kardeş toprağa verildi; mahsur kalan çocukların kurtarılma...
        Yangında ölen 2 kardeş toprağa verildi; mahsur kalan çocukların kurtarılma...
        Konya Tarım Fuarı, uluslararası alanda rekor katılımla sektöre moral oldu
        Konya Tarım Fuarı, uluslararası alanda rekor katılımla sektöre moral oldu
        Seydişehir'de endoskopi ve kolonoskopi işlemleri başladı
        Seydişehir'de endoskopi ve kolonoskopi işlemleri başladı
        Konya Ovası'ndaki meyve bahçelerini don vurdu
        Konya Ovası'ndaki meyve bahçelerini don vurdu
        Yazar Nurullah Genç, Karapınar'da okurlarıyla buluştu
        Yazar Nurullah Genç, Karapınar'da okurlarıyla buluştu
        Konya'da yangın; 2 çocuk öldü, 4 kişi kurtarıldı (2)
        Konya'da yangın; 2 çocuk öldü, 4 kişi kurtarıldı (2)