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        Konya merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

        KONYA merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 20:55 Güncelleme: 21.04.2025 - 20:55
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        Konya merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
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        KONYA merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye’de silahlı eğitim aldıktan sonra örgüte katıldığı belirtilen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya merkezli Kayseri ve İzmir’de daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne getirildi. 1 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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