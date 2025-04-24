Minibüsün çarptığı bisikletli Muhammed öldü

Kaza, saat 08.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde meydana geldi. Bisikletiyle yolun sol tarafından ilerleyen Muhammed Mehdi Çelik’e, Muhammed F.U.’nun kullandığı 42 AYB 698 plakalı minibüs çarptı. Kazada Çelik, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Çelik’in öldüğünü belirledi. Çelik’in cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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