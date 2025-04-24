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        Minibüsün çarptığı bisikletli Muhammed öldü

        KONYA'da minibüsün çarptığı bisikletli Muhammed Mehdi Çelik (13) hayatını kaybetti, sürücü Muhammed F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:41 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:41
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        Minibüsün çarptığı bisikletli Muhammed öldü
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        KONYA’da minibüsün çarptığı bisikletli Muhammed Mehdi Çelik (13) hayatını kaybetti, sürücü Muhammed F.U. gözaltına alındı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde meydana geldi. Bisikletiyle yolun sol tarafından ilerleyen Muhammed Mehdi Çelik’e, Muhammed F.U.’nun kullandığı 42 AYB 698 plakalı minibüs çarptı. Kazada Çelik, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Çelik’in öldüğünü belirledi. Çelik’in cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Polis ekipleri minibüs sürücüsü Muhammed F. U.’yu gözaltına aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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