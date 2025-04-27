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        Yağmur duası sırasında yağmur yağdı

        KONYA'nın Ilgın ilçesi Çiğil Mahallesi'nde oturanlar yaşanan kuraklık nedeniyle toplu halde yağmur duasına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 27.04.2025 - 14:15
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        Yağmur duası sırasında yağmur yağdı
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        KONYA'nın Ilgın ilçesi Çiğil Mahallesi’nde oturanlar yaşanan kuraklık nedeniyle toplu halde yağmur duasına çıktı. Bu sırada sağanak bastırdı.

        Çiğil Mahallesi halkı, yaşanan kuraklık nedeniyle bugün öğle saatlerinde yağmur duası için mahalle meydanında bir araya geldi. Mahalleli toplu olarak yağmur duası okurken sağanak bastırdı. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Bazıları dua okumaya devam ederken, bazıları ıslanmamak için yakındaki kapalı alanlara sığındı.

        Mahalle Muhtarı Yüksel Güzelgöz, “Çok mutluyuz. İnşallah bu yağışlar bereket getirir" dedi.

        Galeri
        Galeri

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