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        CHP aracı geçerken, silahla havaya ateş edildi iddiası: 1 gözaltı

        KONYA'nın Çumra ilçesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumartesi günü kentte düzenleyeceği mitinge halkı davet etmek için sokaklarda anons yapan partiye ait ses yayın aracı geçtikten sonra Mehmet K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 23:32 Güncelleme: 01.05.2025 - 23:32
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        CHP aracı geçerken, silahla havaya ateş edildi iddiası: 1 gözaltı
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        KONYA'nın Çumra ilçesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumartesi günü kentte düzenleyeceği mitinge halkı davet etmek için sokaklarda anons yapan partiye ait ses yayın aracı geçtikten sonra Mehmet K., kurusıkı tabancayla havaya ateş etti. Araçtaki partililerin şikayeti üzerine Mehmet K., gözaltına alındı.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü Konya'da Kılınçarslan Meydanı'nda düzenlenecek olan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katılacak. Karaman İl Başkan Yardımıcısı Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımıcısı Muhammet Keskince'nin yönetimindeki ses yayın aracıyla bugün saat 15.20 sıralarında Konya'nın Çumra ilçesi sanayi sitesindeki sokaklarda, halkı mitinge davet ettiği sırada bir iş yerinden çıkan Mehmet K., aracın arkasından kurusıkı tabancayla havaya iki el ateş etti. Durmaz ve Keskince yaşanan olayın ardından polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Mehmet K., '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında işlenen genel suçlar' 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' ve 'Tehdit' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli Mehmet K.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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