Apartmandaki patlamanın nedeni, doğal gaz borusunun kesilmesiyle oluşan gaz kaçağı

KONYA'da 13 kişinin yaralandığı apartmandaki patlamanın, eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin (31) oturduğu dairedeki doğal gaz borusunu kesmesi sonucu sızan gazdan kaynaklandığı belirlendi. Eşine, 'Gelmezsen evi de yakacağım. Kendimi de yakacağım' diye mesaj attığı öne sürülen Osman Ç.'nin, vücudunda 3'üncü derece yanık oluştuğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Karatay ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde Karbel Siteleri'ndeki 71 kişinin oturduğu 4 katlı 17 daireli İkram Apartmanı'nın 3'üncü katında yaşayan Osman Ç.'nin evinde, saat 01.30 sıralarında patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Yaralanan Osman Ç., yan dairede oturan Mukaddes A., Zehra A., Alişan A., Şeyma A. ile diğer katlarda yaşayanlarla birlikte toplam 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İkram Apartmanı ve diğer site içindeki apartmandakiler tahliye edildi. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Gün ağardıktan sonra patlamada oluşan hasarın boyutu gözler önüne çıktı. Patlamayla İkram Apartmanı başta olmak üzere çevresindeki apartmanlardaki dairelerin çoğu ile site bahçesi ve cadde kenarında park halinde olan araçlarda hasar oluştuğu görüldü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyetiyle olay yerinde inceleme yapıldı. AFAD ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik önlemlerini sürdürürken, patlamanın olduğunu binaya kimse alınmadı. Ekiplerin ilk incelemelerinde patlamanın bir süredir eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin oturduğu dairede kesilen borudan sızan doğal gazdan kaynaklı olduğu anlaşıldı. Eşine 'Gelmezsen evi de yakacağım. Kendimi de yakacağım' diye mesaj attığı öne sürülen Osman Ç.'nin, daha önce de ilaç içip intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Osman Ç.'nin apartmanda kuş beslediği için de sık sık binadakilerle tartışma yaşadığı öne sürüldü. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan Osman Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. 'DEPREM OLUYOR SANDIK' Sitede oturan Fatih Çetintaş, patlamayla birlikte sokağa çıktıklarını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı: