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        'Uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanan avukat ve sevgilisi, tahliye oldu

        KONYA'da 'Uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan avukat Abdülkadir İnci (46) 2 yıl 11 ay, sevgilisi İlknur Çiçek (35) ve uyuşturucuyu satın aldıkları öne sürülen Onur Dudu (27) hakkında karar çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:11 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:15
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        'Uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanan avukat ve sevgilisi, tahliye oldu
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        KONYA’da 'Uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan avukat Abdülkadir İnci (46) 2 yıl 11 ay, sevgilisi İlknur Çiçek (35) ve uyuşturucuyu satın aldıkları öne sürülen Onur Dudu (27) hakkında karar çıktı. Mahkeme, İnci’yi 2 yıl 11 ay, Çiçek’i ve Dudu’yu ise 5 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıp, tahliyelerine karar verdi.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ağustos 2024'te İstanbul’dan Konya’ya uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir otomobili durdurdu. Otomobilin bagajında koliler içinde reçete ile alınan uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran yaklaşık 30 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Otomobildeki Konya Barosu'na kayıtlı avukat Abdülkadir İnci ile sevgilisi İlknur Çiçek gözaltına alındı. İncelemelerde, uyuşturucu özelliği taşıyan hapların piyasa değerinin 1,5 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirlendi. Abdülkadir İnci ve İlknur Çiçek, bir gün sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında çiftin hapları satın aldığı öne sürülen Onur Dudu da yakalanıp, tutuklandı.

        ‘İLKNUR’UN HİÇBİR ŞEYDEN HABERİ YOK’

        Konya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar Onur Dudu ve Abdülkadir İnci, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılırken, diğer tutuklu İlknur Çiçek ise salonda hazır bulundu.

        Abdülkadir İnci mahkemedeki ifadesinde, “İlknur’un haplardan haberi hiç olmadı. Onun evinden çıkan hapları da oraya ben koydum ve kendisine de söylemedim. Hazırlık aşamasındaki ifadelerim doğrudur. İlknur, İstanbul’a benimle gezmeye gelmişti. Pişmanım, kendimi olmaması gereken bir duruma düşürdüm. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

        İlknur Çiçek ise “Abdülkadir ile 18 aylık birlikteliğimiz var. Evde çıkan uyuşturucudan haberim yoktu. İstanbul’a birkaç kez birlikte gittik, ama en son beni aldattığı için olay zamanı ben de onunla gelmek istedim. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

        Uyuşturucu hapları kendisinden aldığı iddia edilen Onur Dudu da “Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benden uyuşturucu almadı. Olay günü ben kahvede otururken arkadaşım benim hesabıma bir avukatın para atacağını söyleyip başka hesaplara aktarmamı söyledi. Önce kabul etmedim. İşsiz olduğum için bana komisyon vereceğini söyleyince kabul ettim. Benim uyuşturucuyla işim olmaz” dedi.

        İNDİRİM UYGULANDI

        Mahkeme heyeti, ifadelerin alınmasının ardından 3 kişiye önce Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' maddesi gereğince 14’er yıl hapis cezası verdi. Heyet, daha sona aynı maddenin 6'ncı bendini uygulayarak cezaları yarıya indirdi. Çiçek ve Dudu'nun cezası 'İyi hal' yasası uygulanarak 5 yıl 10'ar aya, İnci'nin cezası da 'Etkin pişmanlık' ve 'İyi hal' indirimiyle 2 yıl 11 aya düşürüldü. 3 kişi, tutukluk süreleri göz önüne alınarak tahliye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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