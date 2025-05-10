Destici: Silah bırakma işi sadece PKK'yla sınırlı kalmamalı

BÜYÜKBirlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "O silah bırakma işi sadece PKK'yla sınırlı kalmamalıdır. Sadece PKK'yla sınırlı kaldığında YPG, PYD, SDG, PJAK, KCK bir sürü daha isimleri var. Bunlar varlığını devam ettirdiği sürece PKK, silah bırakmış sayılmaz ki. Çünkü PKK eşittir, PYD'dir, o da eşittir YPG, onun daha üst çatısı KCK'dır. Bir kolu PJAK'tır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Konya'da düzenlediği İç Anadolu Bölgesi Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda konuşan Destici, "Hepimiz, 'Terörsüz Türkiye' diyoruz. Kimimiz müzakere ederek diyor, kimimiz mücadele edelim diyoruz. Mücadele ederek diyenlerin safındayız. Bizimki ilkesel bir duruştur. Çünkü geçmiş dönemlerde de müzakere süreçleri yaşanmış, maalesef Türkiye, Türk milleti adına olumlu neticeler alınamamış, tam tersine terör örgütü, onun yandaşları büyük meşrutiyet alanları ve mevziler kazanmıştır. Onun için Büyük Birlik Partisi olarak terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele edilerek kökü kazınır diyoruz" dedi.