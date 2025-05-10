Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor- Çaykur Rizespor:2-1

        STAT:Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Mustafa SavranlarKONYASPOR: Deniz, Uğurcan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 18:14 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor- Çaykur Rizespor:2-1
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STAT:Konya Büyükşehir Belediye

        HAKEMLER: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Mustafa Savranlar

        KONYASPOR: Deniz, Uğurcan (Dk.86 Boranijasevic), Bazoer, Calusic, Ndao, Bjorlo (Dk. 89 Yasir), Jevtovic (Dk.59 Pedrinho), Guilherme, Oğulcan, Yusuf (Dk. 73 Keyta), Umut Nayir (Dk.89 Kramer)

        ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Berkay (Dk. 84 Ghezzal), Mithat (Dk. 46 Abdülkadir), Zeqiri (Dk.84 Akintola) Varesanovic (Dk. 90 Jurecka), Olawoyin, Sowe

        GOLLER: Dk. 47- 77 Umut (Konyaspor), Dk. 71 Varesonavic (Çaykur Rizespor)

        SARI KARTLAR: Deniz, Boranijasevic (Konyaspor) Mithat, Alikulov (Çaykur Rizespor)

        SÜPER Ligin 35'inci haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

        14'üncü dakikada Yusuf'un ortasında ceza sahasında bulunan Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Grbic topa müdahale etti.

        19'uncu dakikada Bjorlo'nun ceza çizgisinden vuruşunda top üstten auta çıktı.

        28'nci dakikada Yusuf sol kanattan ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Grbic topu kornere çeldi.

        Karşılaşmanın ilk yarası golsüz sona erdi.

        47'nci dakikada Konyaspor, öne geçti. Guilherme'nin köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda Samet'in sağ ayağına çarpan meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. 1-0.

        71'nci dakikada Çaykur Rizespor, beraberliği yakaladı. Taha'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda top ağlarla. 1-1.

        77'nci dakikada Konyaspor yeniden öne geçti. Uğurcan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında top yükselen Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. 2-1.

        Karşılaşma Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak

        Benzer Haberler

        Konya'da 6. Sufi Sinema Festivali devam ediyor
        Konya'da 6. Sufi Sinema Festivali devam ediyor
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Konya'da "Annefest" programı düzenlendi
        Konya'da "Annefest" programı düzenlendi
        BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da konuştu:
        Konya'da talasemi hastaları etkinlikte buluştu
        Konya'da talasemi hastaları etkinlikte buluştu
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa