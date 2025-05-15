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        Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem; Ankara'da da hissedildi (6)

        VALİAKIN: 29 EVLE İLGİLİ HASAR TESPİT TALEBİNDE BULUNULDU, 17 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 20:15 Güncelleme: 15.05.2025 - 20:20
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        Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem; Ankara'da da hissedildi (6)
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        VALİAKIN: 29 EVLE İLGİLİ HASAR TESPİT TALEBİNDE BULUNULDU, 17 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

        Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kulu ilçesinde oluşturulan kriz merkezinde açıklamalarda bulunan Konya Valisi İbrahim Akın, deprem sonrasındaki detayları paylaştı. Vali Akın, “Deprem neticesinde şu ana kadar aldığımız bilgilere göre Kulu merkezde 3 mahallemizde ve 3 evde 7 kırsal mahallemizde de 26 ev olmak üzere toplam 29 evle ilgili hasar tespit talebinde bulunuldu. 2 kırsal mahallemizdeki camilerle ile ilgili de hasar tespit talebi tarafımıza iletildi. Oluşturduğumuz teknik ekiplerimiz, ihbarların yapıldığı mahallelere sevk edildi. Ekiplerimizin yaptığı incelemede Kulu merkezde bulunan 3 yapıyla ilgili yapısal bir hasar tespit edilmedi. Sadece yüzeysel küçük çatlaklar olduğu belirlendi. Kırsal mahallelerimizdeki 26 ev ve 2 cami ile ilgili hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Yine depremden kaynaklı vatandaşlarımızın korku ve panik yaşaması neticesinde evlerinden dışarıya çıkarken ayak burkulmaları cereyan eden 17 kişinin hastanelerimize başvurduğunu görüyoruz. Bu hastalarımızdan 16’sı gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Şu anda hastanemizde üzerine dolap düşmesinden kaynaklı 1 çocuğumuz tetkiklerinde herhangi bir sorun olmamasına rağmen tedbir amaçlı olarak gözlem altında tutuluyor. Depremi yaşayan vatandaşlarımıza ve çevre illerde hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cenab-ı Allah bu tür afetlerden ülkemizi, milletimizi korusun.” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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