Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi 4 saatte kurtarıldı

Selçuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına otomobilini park eden Mehmet Yetkin (43), geri döndüğünde motor bölümünden gelen sesi duydu. Kaputu açıp kontrol ettiğinde motorda kedi olduğunu fark eden Yetkin, durumu itfaiyeye bildirdi. Otoparka gelen itfaiye ekipleri 4 saat süren çalışmayla otomobilde sıkışan yavru kediyi kurtardı. Kedi, barınağa götürüldü.

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