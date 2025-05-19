Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi 4 saatte kurtarıldı

        KONYA'da park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiyenin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi 4 saatte kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KONYA’da park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiyenin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Selçuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına otomobilini park eden Mehmet Yetkin (43), geri döndüğünde motor bölümünden gelen sesi duydu. Kaputu açıp kontrol ettiğinde motorda kedi olduğunu fark eden Yetkin, durumu itfaiyeye bildirdi. Otoparka gelen itfaiye ekipleri 4 saat süren çalışmayla otomobilde sıkışan yavru kediyi kurtardı. Kedi, barınağa götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Paramotor kamyonetin üzerine düştü!
        Paramotor kamyonetin üzerine düştü!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"

        Benzer Haberler

        Konya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kut...
        Konya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kut...
        Konya'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Konya'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da k...
        Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da k...
        Konya'da tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
        Konya'da tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
        Beyşehir'de çiftçiler yağmur duasında buluştu
        Beyşehir'de çiftçiler yağmur duasında buluştu
        Konya'da kafileyi taşıyan otobüsün lastiği patlayınca futbolcular maça taks...
        Konya'da kafileyi taşıyan otobüsün lastiği patlayınca futbolcular maça taks...