Kayıp öğretmenin 135 metrelik uçuruma düşen aracının yanında cesedi bulundu

KONYA’nın Akşehir ilçesinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan ilkokul öğretmeni Onur Uçkun’un (35), 135 metre derinlikteki uçurumda aracının yanında cesedi bulundu. Uçkun’un 12 gün önce kendisi gibi öğretmen olan Tuğba Uçkun ile evlendiği öğrenildi.

Isparta’nın Yalvaç ilçesindeki Kozluçay İlkokulu’nda öğretmen olarak görev yapan Onur Uçkun, önceki gün 04.00 sıralarında yaşadığı Konya’nın Akşehir ilçesindeki evinden 42 BM 226 plakalı otomobiliyle çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceledi. İncelemede, Uçkun’un otomobili 04.35 sıralarında Akşehir’in Yalvaç çıkışında görüldüğü tespit edildi.

Onur Uçkun’un ait cep telefon sinyalinin Cankurtaran mevkisinde alınması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bu bölgede çalışma başlattı. Bölgedeki bir çobanın, aynı mevkide kırık ağaçların olduğunu, trafik kazası olabileceğini söylemesi üzerine dronla arama çalışmasına devam edildi. Uçkun’un beyaz renkli otomobilinin uçuruma düştüğü tespit edildi.