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        Otomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde öldü / Fotoğraf iptali

        SayınYazıişleri müdürlerine;'Otomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde öldü' başlıklı haberde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motosikletli kurye Muhammed Yasin Su'ya ait olduğu belirtilen fotoğraf, kaynağından alınan bilgi ile iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 23:28 Güncelleme: 06.06.2025 - 23:30
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        Otomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde öldü / Fotoğraf iptali
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        SayınYazıişleri müdürlerine;

        ‘Otomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde öldü’ başlıklı haberde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motosikletli kurye Muhammed Yasin Su'ya ait olduğu belirtilen fotoğraf, kaynağından alınan bilgi ile iptal edildi. Servis yapılan fotoğrafın kullanılmaması rica olunur.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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