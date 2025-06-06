Otomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde öldü / Fotoğraf iptali

‘Otomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde öldü’ başlıklı haberde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motosikletli kurye Muhammed Yasin Su'ya ait olduğu belirtilen fotoğraf, kaynağından alınan bilgi ile iptal edildi. Servis yapılan fotoğrafın kullanılmaması rica olunur.

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