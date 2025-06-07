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        Konya'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        KONYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybeden motosiklet devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 23:15 Güncelleme: 07.06.2025 - 23:20
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        Konya'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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        KONYA’da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybeden motosiklet devrildi. Kazada sürücüsü Muhammet Koyuncu (24) hayatını kaybederken, arkadaşı ise yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesi Bilecik Mahallesi Karanfil Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Koyuncu idaresindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Muhammet Koyuncu olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan arkadaşı Ali Rıza Torun (20) kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali Rıza Torun, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Muhammet Koyuncu’nun cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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