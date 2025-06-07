Konya'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali Rıza Torun, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Muhammet Koyuncu’nun cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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