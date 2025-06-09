Konya'da tatil dönüşü yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Konya-Ankara kara yolu Kulu ilçesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatil için sahil bölgeleri ve memleketlerine gidenler, dönüş yolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için denetimlerini sürdürüyor.

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